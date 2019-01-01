فيلايني: مانشستر يونايتد تسرع في إقالة مورينيو

لاعب الوسط البلجيكي يلوم الإدارة على حالة الفريق

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

اتهم البلجيكي مروان فيلايني لاعب مانشستر يونايتد السابق، إدارة الشياطين الحمر بالتعجل في التخلي عن البرتغالي جوزيه مورينيو.

مانشستر قرر إقالة مورينيو في ديسمبر الماضي، بعد سلسلة من النتائج السيئة، والاستعانة بالنرويجي أولي جونار سولشاير.

البداية كانت جيدة ومميزة لسولشاير، ولكن الفريق يتعثر بشكل متكرر في الآونة الأخيرة، ليصبح هو الآخر مهدداً بالإقالة.

فيلايني قال في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل:"جاءوا بديفيد مويس ولم يمنحوه الوقت الكافي، بعدها جاء فان جال وحقق كأس إنجلترا ولكن أقالوه سريعاً".

وأضاف:"في رأيي أن النادي تسرع في إقالة مورينيو، لأنه احتاج لنوعية معينة من اللاعبين من أجل تطبيق فلفسته الخاصة".

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وتابع:"أراد بناء الفريق على طريقته، ولكن بعد عامين ونصف قرروا التخلي عنه بسبب النتائج، عليهم فهم مدى صعوبة عملية الإحلال والتجديد".

يذكر أن فيلايني رحل عن مانشستر يونايتد في فبراير 2019، منضماً لنادي شاندونج لونينج الصيني.