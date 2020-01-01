فيلانويفا يختار لاعب مفاجأة كأفضل مهاجم لعب بجواره

اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب نادي الاتحاد السابق والفيحاء الحالي

كشف اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب نادي الاتحاد السابق والفيحاء الحالي في تصريحات أبرزها حساب "Veloso" عبر موقع تويتر عن المهاجم الأفضل الذي لعب معه خلال مسيرته.

ووقع اختيار فيلانويفا على اللاعب الدولي التونسي أحمد العكايشي لاعب الفريق الاتحادي السابق.

وقال فيلانويفا عنه : أحمد العكايشي كان بيننا تفاهم كبير بسبب تحركاته الجيدة في الملعب، وذلك يُساعد الجميع في الملعب.

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وواصل اللاعب التشيلي : اللاعب البرازيلي رومارينيو قدم موسمًا جيدًا عندما لعبنا سويًا، وكان يُسجل أهدافًا مميزة.

وبالمقارنة بين أحمد العكايشي وألكسندر بريجوفيتش قال : "العكايشي، كان يهدر فرصًا محققة لكن هو من كان يصنعها في الأساس، أما بريجوفيتش فهو لاعب مختلف، ويحب البقاء في منطقة الجزاء وإذا وصلت له الكرة سيعمل على التسجيل".

وعن أفضل انجاز حققه أثناء تواجده في الخليج قال : "التتويج مع الاتحاد ببطولة كأس الملك 2018، فهي مباراة لا تُنسى والأجواء كانت أكثر من رائعة".

كما تطرق فيلانويفا للحديث عن المدير الفني لويس سييرا مدرب الاتحاد السابق: "كنا نحتاج للصبر أكثر معه ولكن هذا لم يحدث، فهناك بعض الفروقات ففي أول وثاني موسم حققنا فيهما الكؤوس، وحصلنا على عدة نقاط أثناء قتالنا للابتعاد عن الهبوط".

وأنهى فيلانويفا حديثه ليكشف عن أزمة الاتحاد وطريقة حلها وقال : "الاتحاد يحتاج إلى مشروع كامل ويتم الصبر عليه من أجل العودة للطريق الصحيح".

يُذكر أن فيلانويفا كان قد رحل عن الفريق الاتحادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لينضم إلى نادي الفيحاء ويبدأ مشوار جديد بالدوري السعودي.