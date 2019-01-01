فيلانويفا يتربع على عرش صناع المتعة بالدوري السعودي

اللاعب التشيلي يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا له بالدوري السعودي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أصبح اللاعب كارلوس فيلانويفا نجم فريق الاتحاد هو أكثر لاعب بالدوري السعودي صناعة للأهداف منذ قدومه للعميد في أغسطس من عام 2016.

ويلعب فيلانويفا البالغ من العُمر 33 عامًا بصفوف الاتحاد منذ قدومه في فترة الانتقالات الصيفية عام 2016 قادمًا من فريق الشباب.

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وكان اللاعب التشيلي قد انضم لفريق الشباب قادمًا من بلاكبيرن روفرز في صيف عام 2009.

وصنع فيلانويفا 21 هدفًا بقميص الاتحاد، وهو رقم لم يحققه أي لاعب بالدوري السعودي منذ أغسطس من عام 2016.

وكان فيلانويفا قد افتتح أهداف مباراة فريقه أمام الحزم في الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري السعودي، والتي انتهت بفوز العميد بثلاثية دون رد.

ويحتل الاتحاد حاليًا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد اثنتي وعشرين نقطة.