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فيلانويفا لم يحصل على قيمة جائزة الأفضل بالدوري السعودي الموسم الماضي

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اللاعب لم يتسلم قيمة الجائزة الخاصة بالموسم الماضي حتى الآن
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية سعودية عدم تسلم اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب نادي اتحاد جدة السعودي على مكافأة جائزة أفضل لاعب في دوري المحترفين السعودي العام الماضي.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" بحسب مصادرها إلى أن اللاعب لم يتسلم قيمة الجائزة الخاصة بالموسم الماضي حتى الآن.

اللاعب كان قد صرح من قبل عقب مباراة النصر بالدوري، مؤكدًا أنه لم يتحصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين عن العام الماضي والتي تبلغ 250 ألف ريال.

وكان التشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب فريق الاتحاد قد حصل على جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب وسط في دوري المحترفين السعودي للموسم 2017-2018.

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يُذكر أن نادي الاتحاد يحتل المركز الـ11 في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي برصيد 31 نقطة.

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