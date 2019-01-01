تقارير: فيلانويفا خارج الاتحاد وسيتم تعويضه بلاعب "لاتيني"

تين كات وأنمار الحائلي يتفقان على رحيل فيلانويفا وتدعيم العميد بلاعين أجانب مميزين.

أصبح التشيلي كارلوس فيلانويفا، صانع ألعاب فريق الاتحاد، على وشك الرحيل عن العميد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن فيلانويفا سيكون خارج الاتحاد مطلع عام 2020، بعد اتفاق تم بين أنمار الحائلي رئيس النادي، والهولندي هينك تين كات المدير الفني للفريق.

ونسق أنمار الحائلي مع تين كات، وتم الاتفاق على البحث عن صانع ألعاب "لاتيني" من أجل التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويرى الحائلي وتين كات أن التعاقد مع صانع ألعاب لاتيني مميز، سيضيف لفريق الاتحاد وسيشكل إضافة فنية قوية للفريق خلال الفترة المقبلة.

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إدارة الاتحاد تلقت اتصالات من مكاتب تعاقدات دولية، لتسويق عرض اللاعب الصربي بريجوفيتش، لبيع عقده أو إعارته لأحد الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته.

تين كات أوصى إدارة الاتحاد بالتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم الفريق بشكل جيد.

وتجري إدارة الاتحاد تحركات عاجلة خلال الوقت الحالي، من أجل التعاقد مع لاعبين أجانب قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية، من أجل قيدهم في فترة القيد الثانية مع بداية شهر يناير، بالإضافة للتعاقد مع لاعبين محليين مميزين.