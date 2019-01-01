شكوك حول قدرة فيلانويفا اللعب ضد ذوب أصفهان

نجم الاتحاد خارج مباراة الاتحاد بنسبة كبيرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تحوم الشكوك حول قدرة كارلوس فيلانويفا خوض مباراة فريقه اتحاد جدة ضد ذوب آهن أصفهان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الفريق السعودي مع نظيره الإيراني على ملعب آل مكتوم المحايد في الإمارات غدًا الإثنين ضمن مباراة الذهاب، على أن يُقام لقاء الإياب في الدوحة يوم الـ12 من أغسطس الجاري.

16 لاعبًا جديدًا في قوائم الرباعي السعودي في آسيا، من هم؟

وأفادت التقارير الصحفية المتابعة لتدريبات النمور في الإمارات أن فرصة مشاركة صانع الألعاب التشيلي في المباراة الأولى باتت ضعيفة، إذ عاودته الآلام مجددًا رغم تدربه رفقة زملائه أمس عقب تعرضه لإصابة بسيطة قبل عدة أيام في معسكر أبو ظبي.

وفي حال تأكد غياب فيلانويفا، سيضطر المدرب لويس سييرا للاستعانة بلاعبه الجديد لويس خيمينيز في مركز صناعة اللعب أو الدفاع بلاعب الوسط إيميليانو فيشيو.

يُذكر أن الفرق السعودية تعاني من غياب عدد من لاعبيها خلال مباريات الذهاب في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، إذ لن يلعب عبد العزيز الجبرين وعبد الرحمن العبيد مع النصر، وسيغيب سلمان الفرج ونواف العابد ومحمد البريك عن مباراة الهلال.