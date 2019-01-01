فيفياني: بعض المدافعين الإماراتيين يمكنهم الاحتراف في الدوري الإيطالي

أشاد بجودة المدافعين في الإمارات وقدراتهم الفنية والبدني التي تساعدهم على التألق في أوروبا

يعتقد فابيو فيفياني المدير الفني لنادي اتحاد كلباء، أن هناك العديد من المدافعين الإماراتيين يمكنهم اللعب في إيطاليا.

فيفياني سبق وأن قام بتدريب بعض الفرق الإيطالية، كان أبرزها أودينيزي وباليرمو كمدرب مساعد ومدير تقني.

وتحدث مدرب اتحاد كلباء، عن رؤيته للوضع الحالي للكرة الإماراتية، ونتائج فريقه في الفترة الأخيرة.

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وقال في تصريحات صحفية:"أي منتخب يحتاج للاعبين مميزين على مستوى عالٍ من المهارة الفنية، ويمكنني وصف ذلك بأن الإمارات يحتاج إلى امتلاك ما لا يقل عن خمسة لاعبين بكفاءة ومهارة علي مبخوت، يشكلون الأعمدة الأساسية للمنتخب.

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وتابع:" هناك أكثر من مدافع إماراتي، بإمكانهم الاحتراف في الأندية الإيطالية والبروز لتقاربهم بالمواصفات الفنية مع المدافعين الطليان، نظراً لمستوياتهم البدنية والفنية، التي تمنحهم فرصة أفضل من لاعبي الوسط أو الهجوم للاحتراف.

وعن المستويات الأخيرة لفريق اتحاد كلباء:"الأداء والنتائج تتحدث عن نفسها، وأنا لا أحب المجاملات، لكني بصراحة أقول إن النجاحات التي حققها اتحاد كلباء ".

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واستكمل:"وضعته على مقربة من البقاء التاريخي الأول، بفضل فريق العمل الواحد، بداية من مجلس الإدارة، إلى اللاعبين، والجهازين الفني والإداري".

يذكر أن اتحاد كلباء يحتل المركز التاسع بجدول الدوري الإماراتي وفي رصيده 20 نقطة من 17 مباراة.