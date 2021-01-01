فيفا21 | أفضل المهاجمين، الوسط، المدافعين، حراس المرمى في Career Mode

جول يبحث غن أفضل اللاعبين في فيفا 21

يعد نظام الـCareer Mode أحد أشهر الأمور في لعبة فيفا في السنوات الماضية، ويبدو أن نسخة فيفا 21 تحمل العديد من الأمور الجديدة في هذا الصدد.

نسخة 21 تبدو أكثر واقعية وخاصة فيما يتعلق بسوق الانتقالات والتعاقدات، فمثلا ليس من السهل التعالقد مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في سوق انتقالات واحد، وهذا الأمر يدفع المتابعين للبحث عن المواهب الشابة لتطوير فرقهم.

التطور الذي يحدث للمواهب في النسخة الجديدة يخلق مساحة كبيرة للتطور وتقديم مستويات أفضل من المتوقع، ولكن لابد من البحث عن الأسماء الأسهل في التعاقد والتي تمتلك مساحة كبيرة للنمو.

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جول يصحبكم في رحلة داخل اللعبة لاختيار أفضل المواهب الشابة ذات المساحة الأكبر للتطور في نظام Career Mode بلعبة فيفا 21.

جدير بالذكر أنّ هؤلاء اللاعبين بحاجة إلى دقائق لعب كافية لأجل ضمان التطور والتحسن، لأن البقاء فترات طويلة على مقاعد البدلاء ليس مفيدًا على الإطلاق.

الأعمار والفرق في القائمة بحسب تواجدهم في لعبة فيفا 21

فيفا 21: أفضل حراس المرمى الشباب في كاريير مود

الاسم العمر الفريق المركز التقييم الحالي التقييم المتوقع القيمة مارتن فانديفوردت 18 جينك GK 68 87 £1.4m تشيفالير 18 ليل GK 61 83 £430k نيكو مانتل 20 أونترهاخينج GK 69 83 £1.8m کریستین فروشتل 20 رديف بايرن ميونخ GK 66 83 £1.1m فورتونيو 18 إسبانيول GK 62 82 £475k فيليب جورجنسين 18 فياريال GK 62 82 £475k ماركو كارنيسيكى 20 أتالانتا GK 66 82 £1.1m جافن بازونو 18 مانشستر سيتي GK 60 82 £360k ديوجو كوستا 20 بورتو GK 70 82 £2.3m يان أولسكوفسكي 18 بوروسيا مونشنجلادباخ GK 63 81 £560k ستيفان باجيتش 18 سانت إيتيان GK 62 81 £475k إيفان مارتينيز 18 أوساسونا GK 60 81 £360k كييل شربين 20 أياكس GK 67 81 £1.3m إيلان ميسيلر 20 ليدز GK 69 81 £1.4m لوكا بلوجمان 20 فيردير بريمن GK 64 81 £765k لينو كاستن 19 فولفسبورج GK 62 80 £500k أناتولي تروبين 18 شاختار دونيتسك GK 63 80 £565k ألتوبي 20 ريال مدريد GK 63 80 £600k ماتي كوفاش 20 مانشستر يونايتد GK 64 80 £765k خواكين بلازكيز 19 تاليريس كوردوبا GK 63 80 £600k مانويل روفو 20 بوكا جونيورز GK 64 80 £765k رادوسلاف ماجيكى 20 موناكو GK 68 80 £1.2m

أسعار حراس المرمى هذا العام أقل بكثير من العام الماضي، خاصة بعد وصول موهبة ميلان عامه الـ21 ولم يعد بين اللاعبين أقل من 20 عامًا.

وبالنظر إلى الأسعار، نجد أن ديوجو كوستا من بورتو هو الأغلى رغم أنّه لا يتجاوز 2 مليون جنيه إسترليني، أما حارس جينك، فانديفوردت، فهو صاحب الإمكانيات الأعلى المتوقعة والمطلوب كثيرًا من رواد اللعبة.

ما هي أفضل الفرق في كارير مود بلعبة فيفا 21؟

فيفا 21: أفضل المدافعين الشباب في كاريير مود

اللاعب العمر الفريق المركز التقييم الحالي التقييم المتوقع القيمة ماتياس دي ليخت 20 Piemonte Calcio CB 85 92 £44.6m ألفونسو ديفيس 19 بايرن ميونخ LB, LM, RM 81 89 £20.3m نونو مينديش 18 سبورتنج لشبونة LWB, LM 72 87 £5.4m ويليام ساليبا 19 آرسنال CB 74 87 £9m أوزان كاباك 20 شالكه CB 77 87 £11.7m برايت أري مبي 17 رديف بايرن ميونخ CB, LB 60 86 £385k لوكاس نيتس 17 هيرتا برلين LB, LM 63 86 £675k جيريمي فريمبونج 19 سلتيك RB, RWB 70 86 £3.2m إدواردو كوارسيما 18 سبورتنج لشبونة CB 72 86 £5.4m سيرجينيو ديست 19 برشلونة RB 75 86 £9m يوشكو جفارديول 18 لايبزيج CB, LB 69 86 £1.8m ليونيداس ستيرجيو 18 سانت جالين CB 67 86 £1.4m توديبو 20 برشلونة CB 75 86 £9.5m ريان آيت نوري 19 أنجييه LB 71 86 £4.2m رييس جيمس 20 تشيلسي RB, CDM 77 86 £11.3m أوين وينديل 20 ألكمار LB 77 86 £11.3m عمر ريكيق 18 هيرتا برلين CB 63 85 £700k نيانزو كواسي 18 بايرن ميونخ CB, CDM 71 85 £4.1m ماركو كانا 17 أندرلخت CM, CDM, CM 65 85 £900k نونو تافاريس 20 بنفيكا LB 72 85 £5m ماراش كومبولا 20 روما CB 75 85 £9m توماس تافاريس 20 بنفيكا CB 73 85 £5.9m إيريك جارسيا 19 مانشستر سيتي CB 72 85 £5m نهوين بيريز 20 أتلتيكو مدريد CB 75 85 £9m براندون ويليامز 19 مانشستر يونايتد LB, LWB 75 85 £8.6m نيكو ويليامس 19 ليفربول RB 67 85 £1.4m جوشوا فاجنومان 19 هامبورج RB, LM, LB 69 85 £1.9m تشادي رياد 17 برشلونة CB 59 84 £300k لورينزو بيرولا 18 إنتر CB 63 84 £700k كي-يانا هوفر 18 وولفرهامبتون RB, CB 63 84 £700k نواه كاتيرباش 19 كولن LB 70 84 £3.2m ليبيراتو كاكاس 19 لسينت ترويدن LB, LWB 73 84 £5.4m بيير شورس 20 أياكس CB 75 84 £8.6m أليخاندرو سينتيليس 20 فالنسيا LB 74 84 £7.2m زينهو فانهيوسدين 20 ستاندار لييج CB 73 84 £5.9m تيريل مالاسيا 20 فينورد LB 75 84 £8.6m إيفان نديكا ‏ 20 آينتراخت فرانكفورت CB, LB 74 84 £7.7m ايثان أمباديو 19 تشيلسي CB, CDM 67 84 £1.4m

ليست مفاجأة أن يتربع دي ليخت، مدافع يوفنتوس والموجودة في اللعبة تحت اسم Piemonte Calcio، فإمكانيات اللاعب منذ فترته في اياكس تجعله أفضل مدافع شاب في فيفا 21

أما نجم بايرن ميونخ، ألفونسو ديفيس، فقد ارتفع تقييمه بشكل ملحوظ بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه رفقة البافاري.

برايت أري مبي من بايرن ميونخ هو أحد المواهب التي يمكن التعاقد معها بسهولة، ومتوقع منه الكثير.

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فيفا 21: أفضل لاعبين الوسط الشباب في كاريير مود

الاسم العمر الفريق المركز التقييم الحالي التقييم المتوقع القيمة جادون سانشو 20 بوروسيا دورتموند RM, LM, CAM 87 93 £62.6m تونالي 20 ميلان CDM, CM 77 91 £16.7m ماسون جرينوود 18 مانشستر يونايتد RM, ST 77 89 £13.1m تياجو ألمادا 19 فيليز سارسفيلد CAM, CM, LW 73 89 £7.7m فيران توريس 20 مانشستر سيتي RM, LM, CF 81 89 £23.9m كوبو 19 ريال مدريد RM, CM, CAM 75 89 £13.1m فلوريان فيرتز 17 باير ليفركوزن CAM, RM 68 88 £1.6m جود بيلينجهام 17 بوروسيا دورتموند CM, LM, RM 69 88 £1.9m بيدري 17 برشلونة LM, CAM 72 88 £5.4m ريان شرقي 16 ليون CAM, RM, LM 67 88 £1.5m كامافينجا 17 رين CM 76 88 £10.8m محمد أمين إحتاراين 18 أيندهوفن CAM, RM, CM 77 88 £12.6m ساكا 18 آرسنال LM, LWB, RW 75 88 £10.8m أوجوستين أورزي 20 أتلتيكو بانفيلد LM, CM, RM 73 88 £8.1m ريكي بوتش 20 برشلونة CM, CAM 75 88 £11.3m ديابي 20 باير ليفركوزن LM 81 88 £22.5m فيل فودين 20 مانشستر سيتي CAM, CM 79 88 £17.6 فاكوندو بيليستري 18 بينارول RM, RW 71 87 £4.4m ماكسينس كاكيري 20 ليون CM, CDM 75 87 £10.8m آدم هلوزيك 17 سبارتا براج RM, ST, LM 74 87 £8.6m ريان جرافينبيرش 18 أياكس CM, CDM 71 87 £4.3m جيوفاني رينا 17 بوروسيا دورتموند LM, CAM 68 87 £1.7m كامارا 20 مارسيليا CDM, CB 79 87 £15.3m دومينيك سوبوسلاي 19 سالزبورج CAM, LM 75 87 £10.4m نوني مادويكي 18 أيندهوفن RM, ST 70 86 £3.3m أستير فرانكس 17 ميخيلين CM, CDM 66 86 £1.2m جوستافو أسونساو 20 فاماليساو CDM 74 86 £8.6m تيتي 20 شاختار دونيتسك RM, CAM 75 86 £10.4m مانور سولومون 20 شاختار دونيتسك RM, LM, CAM 73 86 £6.8m بيلي جيلمور 19 تشيلسي CM, CAM 71 86 £4.5m هيورهي تسيتايشفيلى 19 دينامو كييف RM, LM 72 86 £5.9m دوايت ماكنيل 20 بيرنلي LM 78 86 £14m ديبر كايسيدو 20 ديبورتيفو كالي RM 68 86 £1.8m نيكولو زانيولو 20 روما CAM, RM 76 86 £11.3m ريان سيسينيون 20 توتنهام LM, LW, LB 75 86 £10.4m فلورنتينو لويس 20 بنفيكا CDM, CM 76 86 £10.4m روماريو بارو 20 بورتو RM, CAM 73 85 £6.3m يوسف ديمير 17 رابيد فيينا CAM, RW 64 85 £880k ماركوس أنطونيو 20 شاختار دونيتسك CM 72 85 £5.4m محمد دارامي 18 كوبنهاجن RM, ST, LM 67 85 £1.4m ياري فيرشايرن 18 أندرلخت CAM, RW, LW 72 85 £5m تشافي سيمونز 17 باريس سان جيرمان CM 65 85 £990k محمد قدوس 19 أياكس CAM, CM 75 85 £9.5m ماثيو لونجستاف 20 نيوكاسل يونايتد CM, CDM 72 85 £5.4m رابي ماتوندو 19 شالكه LM, ST, RM 70 85 £3.4m أوركون كوكتشو 19 فينورد CAM, CM 75 85 £9.5m حامد تراوري 20 ساسوولو CAM, CM 71 85 £4.5m سميث روي 19 آرسنال CAM, RM, RW 69 85 £2.1m باولينيو 19 باير ليفركوزن CAM, RM 74 85 £8.6m ويلوك 20 آرسنال CAM, CM 71 85 £4.5m

بالطبع يتصدر سانشو أفضل المواهب الشابة في مراكز خط الوسط، ويستطيع الوصول لتقييم ليونيل ميسي في اللعب وهو 93.

أما الوافد الجديد على صفوف ميلان، تونالي، فأحد الأسماء التي تحتاج للتوقيع معها في كاريير مود دون شك.

وبالنظر إلى الأسماء الأسهل في التوقيع ولديها إمكانيات كبيرة هما جود بيلينجهام وفلوريان فيرتز، لكن جود لن يكون متاحًا في أول نافذة انتقالات ويجب عليك الانتظار للفترة التالية.



فيفا 21: أفضل المهاجمين الشباب في كاريير مود

الاسم السن الفريق المراكز التقييم الحالي التقييم المتوقع القيمة جواو فيليكس 20 أتلتيكو مدريد CF, ST 81 93 £28.8m فينيسيوس جونيور 19 ريال مدريد LW 80 93 £24.8m إرلينج هالاند 19 بوروسيا دورتموند ST 84 92 £40.5m ترينكاو 20 برشلونة RW, LW, CAM 78 91 £18m أنسو فاتي 17 برشلونة LW, RW 76 90 £13.5m رودريجو 19 ريال مدريد RW, LW 79 90 £18.9m أنطوني 20 أياكس RW, LW 78 88 £15.3m جيريمي دوكو 18 أندرلخت RW, LW 71 88 £4.4m جوناثان ديفيد 20 ليل ST, CF, CAM 77 88 £14m لويس هنريكي 18 مارسيليا RW 67 87 £1.7m إيفانيلسون 20 بورتو ST 73 87 £8.1m جويلسون فيرنانديس 17 سبورتنج لشبونة RW, LW 69 87 £1.9m راينير 18 ريال مدريد CF, CAM 71 87 £4.4m كريم أديمي 18 سالزبورج ST, LW 69 87 £2m ديان كولوشيفسكي 20 Piemonte Calcio RW, CAM 77 87 £13.1m مايرون بوادو 19 ألكمار ST 75 87 £10.4m سيباستيانو ايسبوسيتو 17 سبال ST 66 86 £1.2m جونزالو بلاتا 19 سبورتنج لشبونة RW 74 86 £9m رافاييل كاماتشو 20 سبورتنج لشبونة RW 73 86 £6.8m كالوم هودسون أودوي 19 تشيلسي RW, LW 74 86 £9m ألكسندر إيزاك 20 ريال سوسييداد ST 79 86 £16.2m براهيم دياز 20 ريال مدريد LW 74 86 £9m فابيو سيلفا 17 وولفرهامبتون ST 69 85 £1.9m جابرييل مارتينيلي 19 آرسنال LW, LM, ST 74 85 £8.6m هارفي إليوت 17 ليفربول RW 65 85 £990k بيدرو دي لا فيجا 19 أتلتيكو لانوس RW, LW 71 85 £4.5m تروي باروت 18 توتنهام ST 65 85 £990k بريان مبيومو 20 برينتفورد RW, ST 74 85 £8.6m

بجانب سانشو، فإن فينيسيوس وفيليكس أكثر اللاعبين لديهم القدرة على التطور في فيفا 21 والوصول إلى تقييم 93 أو أكبر، كما أنّ قيمتهم أقل من 25 مليون إسترليني.

ويمكن أن يصل هالاند إلى 92 لكن قيمته الشرائية لن تقل عن 40 مليون إسترليني.

أما بالنظر للأسماء التي يمكن التوقيع معها، فما جيريمي دوكو ولويس هنريكي بأقل من 2 مليون إسترليني.