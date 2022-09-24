فيفا 23: كيف تخوض تجربة اللعب قبل موعد الإصدار الرسمي؟

لا تستطيع الانتظار لتجربة لعبة فيفا 23؟ موقع جول سيشرح لك كيف يمكنك تجربة اللعبة مبكرًا...

سيتم الإطلاق الرسمي للعبة فيفا 23، يوم 30 سبتمبر في جميع أنحاء العالم، وسيكون عشاق اللعبة حريصين على تجربة اللعبة والتي ستكون مميزة كونها النسخة الأخيرة في التعاون بين شركة EA Sports وفيفا.

ومن المعروف أن هناك الكثير من عشاق اللعبة، لا يستطيعون الانتظار حتى الموعد الرسمي لإطلاق اللعبة، لذا قررت شركة EA Sports إتاحة فرصة لخوض تلك التجربة مبكرًا قليلًا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنقدم لك طريقة تجربة لعبة فيفا 23 مبكرًا قبل موعد الإصدار الرسمي

كيف تخوض تجربة لعب فيفا 23 قبل موعد الإصدار الرسمي؟

هناك عدة طرق للعب فيفا 23 مبكرًا، إما عن طريق الطلب المسبق لنسخة Ultimate من اللعبة، أو الاشتراك في عضوية EA Play.

الطلب المسبق لفيفا 23 نسخة Ultimate

من يقوم بالطلب المسابق للعبة فيفا 23، نسخة Ultimate، سيتمتع بتجربة اللعب مبكرًا قبل موعد الإصدار الرسمي بثلاثة أيام، وهذه الميزة لا تتوفر في النسخة العادية.

نسخة لعبة فيفا 23 تاريخ الإصدار Ultimate نسخة 27 سبتمبر 2022 النسخة العادية 30 سبتمبر 2022

الاشتراك في عضوية EA Play

EA Sports

الاشتراك في عضوية EA Play، يمنحك ميزة تجربة اللعبة مبكرًا أيضًا من يوم 27 سبتمبر، كما يحدث عند الطلب المسبق لنسخة Ultimate.

ولكن الاشتراك في EA Play، يمنحك تجربة اللعبة لمدة 10 ساعات فقط، بالإضافة إلى بعض المميزات داخل اللعبة، مثل حزم مميزة يمكنك استغلالها إذ كنت تلعب طور ألتميت تيم.

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