"فيفا 23" تواصل الإبهار .. شخصيات مسلسل "تيد لاسو" تظهر في اللعبة

في مفاجأة جديدة من شركة "EA Sports" المطورة لسلسلة "FIFA" لكرة القدم الإلكترونية، تم التأكيد على وجود شخصية تيد لاسو وناديه "أيه إف سي ريتشموند" في أحدث إصدارات السلسلة "فيفا 23".
وسيتمكن اللاعبون من اللعب بشخصية تيد لاسو أو نادي ريتشموند عبر عدة أنماط في "فيفا 23"، مثل نمط المهنة، وركلة البداية، والمباريات الودية والمواسم عبر الإنترنت.
وسيتم دمج شخصيات تيد لاسو، وكوتش بيرد، ولاعبي نادي ريتشموند من المسلسل الأمريكي الشهير، الذي يحمل اسم شخصية "تيد لاسو" في "فيفا 23".
علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا اختيار لاسو كمدير فني في نمط المهنة، واستخدام نادي ريتشموند في الدوري الإنجليزي أو أي دوري آخر يمكن اللعب به في نمط المهنة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض لاسو أيضًا في نمط "Ultimate Team"، حيث سيتمكن اللاعبون من اختيار أطقم نادي ريتشموند الأصلية، بالإضافة إلى القدرة على اختيار لاسو أو كوتش بيرد كمدرب لناديك.
وعلى الرغم من أن المسلسل الأمريكي ليس مبنيًا على قصة حقيقية، إلا أنه متأثر من بعض الأحداث والشخصيات في العالم الحقيقي، حيث تم استلهام شخصية قائد الفريق روي كينت لاعب الوسط القوي من أسطورة مانشستر يونايتد روي كين.
مسلسل "تيد لاسو" استحوذ على إعجاب الجماهير في كل مكان، وفاز في 2022 بأربع جوائز إيمي، من بينها أفضل مسلسل كوميدي، وأفضل ممثل في دور رئيسي لمسلسل كوميدي والتي حصل عليها النجم جيسون سوديكيس.
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