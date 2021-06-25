فيفا 22 | 9 أساطير جديدة تتواجد في ألتميت تيم

تعرف على الأساطير الجديدة التي ستتواجد في لعبة فيفا 22

ينتظر الجميع بفارغ الصبر صدور لعبة فيفا 22، والتي من المتوقع أن تصدر بشكل رسمي في أكتوبر المقبل، ليبدأ عشاق اللعبة مواصلة اللعب والاستمتاع باللعبة الإلكترونية.

ومن أكثر ما يجذب الجميع هو طور ألتميت تيم، والاستمتاع باللعبة عن طريق الإنترنت، خاصة في ظل التسريبات التي انتشرت حول التحديثات الجديدة في اللعبة.

ومن ضمن التسريبات التي انتشرت، هي وجود أساطير جديدة في طور ألتميت تيم، سيكون متاحًا للاعبين في الحزم المختلفة في النسخة القادمة من اللعبة.

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وفي التقرير التالي، من موقع جول سنستعرض معًا 9 أساطير سيكونون متواجدين في فيفا 22.

جابرييل باتيستوتا

أسطورة منتخب الأرجنتين، ومهاجم روما وإنتر السابق، سيتواجد في فيفا 22، في مركز المهاجم الصريح، وسيكون امتدادًا للأساطير الأرجنتينية في اللعبة أمثال دييجو أرماندو مارادونا، وزانيتي.

إيكر كاسياس

حارس منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق، سيزين أساطير فيفا 22، وسيشكل قوة كبيرة في حراسة المرمى.

تشا بوم كون

أسطورة كرة القدم الكورية الشمالية والذي احترف في الدوري الألماني في فترة السبعينات والثمانينات، سيتواجد في لعبة فيفا 22 في مركز المهاجم.

دييجو فورلان

مهاجم الأوروجواي السابق، والذي تألق مع مانشستر يونايتد، وأتلتيكو مدريد سيكون ضمن قائمة المهاجمين في أساطير فيفا 22.

لوتسيو

مدافع منتخب البرازيل وإنتر السابق والذي اعتزل مؤخرًا، سيقود دفاع العديد من الفرق في طور ألتميت تيم في فيفا 22.

بارك جي سونج

واحد من أفضل لاعبي مانشستر يونايتد، في فترة السير أليكس فيرجسون، سيكون الكوري الجنوبي في أساطير فيفا 22.

ويسلي شنايدر

اللاعب الهولندي والذي كان قريبًا من الفوز بأفضل لاعب في العالم بعام 2010، سيكون ضمن أساطير فيفا 22.

ياب ستام

المدافع الهولندي والذي قاد دفاع مانشستر يونايتد لفترة طويلة، سيكون في قائمة أساطير فيفا 22.

روبن فان بيرسي

مهاجم مانشستر يونايتد وآرسنال السابق، سيكون استكمالًا للاعبين الهولنديين، في فيفا 22 وسيكون من مهاجمي فريق الأساطير.