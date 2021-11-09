فيفا 22: أفضل 20 حارسًا شابًا في اللعبة
بلال محمد
Nov 09, 2021 23:04+00:00
Getty
بعد صدور لعبة فيفا 22، بدأ عشاق اللعبة لعبها باستمرار في كافة الأطوار المختلفة للاستمتاع بالنسخة الجديدة، خاصة بعد التطويرات التي حدثت في تلك النسخة.
يجب عليك حماية مرماك بعناية في فيفا 22، كي تتمكن من تحقيق النجاح في اللعبة والوصول إلى أهدافك، وتحقيق البطولات والإنجازات، وهذا لن يتحقق إلا مع حارس مرمى قوي.
ويعد مركز حراسة المرمى من أهم المراكز التي قامت الشركة المنتجة للعبة بتطويرها، في النسخة الجديدة ووجود حارس مرمى قوي في فريقك، يجعلك تشعر بالأمان، ويحميك من استقبال الكثير من الأهداف، على عكس النسخ الماضية.
اختيارات المحررين
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرض معًا أفضل 20 حارسًا شابًا في كارير مود، بحسب تطورهم المحتمل في اللعبة.
فيفا 22: أفضل حراس المرمى الشباب
#
الاسم
العمر
النادي
المركز
التصنيف الحالي
التصنيف المتوقع
القيمة
|1
|مارتين ڤانديڤوردت
|19
|جينك
|GK
|71
|87
|4.35 مليون يورو
|2
|كاريس تشاتزيجافريل
|17
|لاعب حر
|GK
|58
|84
|لاعب حر
|3
|جيورجي مامارداشفيلي
|20
|فالنسيا
|GK
|75
|83
|10.5 مليون يورو
|4
|دوجان علمدار
|18
|رين
|GK
|68
|83
|2.4 مليون يورو
|5
|جوان جارسيا
|20
|إسبانيول
|GK
|67
|83
|2.4 مليون يورو
|6
|كونستانتينوس تزولاكيس
|18
|أولمبياكوس
|GK
|67
|83
|2.35 مليون يورو
|7
|بارت فيربريجين
|18
|أندرلخت
|GK
|65
|83
|1.65 مليون يورو
|8
|جافين بازونو
|19
|مانشستر سيتي
|GK
|64
|83
|1.29 مليون يورو
|9
|إتيان جرين
|20
|سانت إيتيان
|GK
|72
|81
|4.47 مليون يورو
|10
|أييسا
|20
|ريال سوسييداد B
|GK
|67
|81
|2.18 مليون يورو
|11
|أرناو تيناس
|20
|برشلونة
|GK
|67
|81
|2.18 مليون يورو
|12
|خواكين بلازكيز
|20
|تاليريس كوردوبا
|GK
|65
|81
|1.75 مليون يورو
|13
|سيني لامينز
|18
|كلوب بروج
|GK
|64
|81
|1.29 مليون يورو
|14
|أليخاندرو أيتوربي
|17
|أتلتيكو مدريد
|GK
|62
|81
|882 ألف يورو
|15
|بيري جوان
|19
|مايوركا
|GK
|62
|81
|16
|كونياه بويس كلارك
|18
|ريدينج
|GK
|59
|81
|705 ألف يورو
|17
|إرسين ديستان أوجلو
|20
|بشيكتاش
|GK
|72
|80
|4.47 مليون يورو
|18
|ميجيل مورو
|20
|رايو فايكانو
|GK
|66
|80
|1.76 مليون يورو
|19
|لوكاس شوفالييه
|19
|ليل
|GK
|64
|80
|1.29 مليون يورو
|20
|رسلان نشيرت
|19
|دينامو كييف
|GK
|64
|80
|1.29 مليون يورو