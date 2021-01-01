فيفا 21: كيف يمكنك التسجيل من ضربة جزاء؟

يعد اختيارك للاعب المناسب وكيفية تسديد ضربة الجزاء أمرًا غاية الأهمية في فيفا 21، تعرف على طريقة تسجيل الأهداف من ضربات الجزاء في اللعبة معنا..

يجب أن تكون ضربات الجزاء طريقة مضمونة تقريبًا للتسجيل في فيفا 21، لكنها تظل صعبة كما كانت دائمًا وتحتاج إلى تركيز وهدوء لتسجل بنجاح.

تم تحديث ضربات الجزاء عن FIFA 20، مما يجعل من الصعب تسجيلها أكثر من أي وقت مضى، وتم تطبيق نفس نظام ركلات الترجيح في FIFA 21، مما يعني أن اللاعبين الذين أتقنوا العملية العام الماضي سيكون الأمر سهل عليهم هذا العام، لأنه تم تحديثها فقط وليس تغير نظامها.

في البداية قد يبدو هذا أمرًا شاقًا بعض الشيء، ولكن بمجرد أن تعتاد على التصويب وتسديد التسديدات بشكل صحيح، ستصبح ضربات الجزاء طريقة مضمونة تقريبًا لتسجيل الأهداف.

كيفية اختيار منفذ ضربة الجزاء في فيفا 21؟

معظم الفرق لديها منفذ ركلات حرة بشكل افتراضي في فيفا 21، ولكن قد يكون هذا اللاعب مناسب لمكان الركلة أو الأفضل في تنفيذ الركلات.

ولتغيير منفذ ضربة الجزاء قبل التسديد، يجب عليك الضغط على R2 على PlayStation أو RT على Xbox.

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كيفية توجيه ضربات الجزاء في FIFA 21

الجزء الأول والأصعب في تسجيل ركلات الترجيح في FIFA 21 هو تحديد المكان الذي تصوب فيه تسديدتك.

اللاعبون الذين يتمتعون بتصنيفات جزاء عالية وسيرمز لها برمز (pen) يكونون أفضل في التصويب، حيث يتحرك مؤشر التسديد ببطء.

لتصويب ركلة جزاء، اختر الوجهة باستخدام العصا اليسرى أو الأسهم حسبما حددت في خياراتك.

تعتبر العصي التناظرية (الأنالوج) حساسة للغاية، لذا فأنت تريد تثبيتها في مكانها عندما تجد المكان الصحيح، وهو عادةً في الزاوية العلوية للشبكة.

بمجرد أن تثبت العصا في المكان الصحيح، يمكنك البدء في وضع قوة تسديد ركلة الجزاء.

ولكن يجب الحذر، إذا قضيت وقتًا طويلاً في محاولة التصويب، فسيسدد اللاعب ركلة جزاء ضعيفة في الوسط.

كيفية تحديد قوة ضربات الجزاء في FIFA 21

ركلة الجزاء المثالية سوف تملأ شريطين أو شريطين ونصف، مما يمنحها قوة أكثر من كافية لضمان عدم وصول حارس المرمى إليها.

تم أيضًا دمج اللمسة الأخيرة في التوقيت المناسب في FIFA 21، مما يعني أنه يمكنك زيادة دقة ضربات الجزاء الخاصة بك عن طريق الضغط على زر التسديد قبل لحظة التسديد.

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كيفية تنفيذ ركلة جزاء مخادعة في فيفا 21؟

بمجرد إتقان تنفيذ ضربات الجزاء المناسبة، يمكنك إضافة بعض الجمال إلى ركلات الجزاء الخاصة بك، والتغلب على خصومك من منطقة الجزاء.

لتنفيذ ركلة جزاء مخادعة، يكون نفس التوجيه ونفس القوة، ولكن عند قيامك بالتسديد، قم بالضغط على L1 في PlayStation أو LB في Xbox لمحاولة إبعاد الكرة فوق حارس المرمى.

ولكن يجب الحذر، إذا كان خصمك لا يعتمد على التخمين، فسيكون التصدي لها سهل للغاية.