فيفا 21 | أفضل المدافعين الشباب وكيف يمكن الاستعانة بهم في كارير مود

نستعرض أبرز 50 مدافع شاب في فيفا 21 والذي يمكن التعاقد معهم في كارير مود ولهم مساحة كبيرة من التطور

"لا يمكن أن تخسر إن لم تستقبل أي أهداف" العديد من المدربين يعيشون بهذه العقلية ويحققون العديد من البطولات، وحينما تنتقل الأمور إلى العالم الافتراضي هناك الكثير من المؤمنين بهذه الفكرة.

فلو انتقلنا من العالم الحقيقي إلى العالم الافتراضي وبالتحديد في فيفا 21، فإنّ التركيز على الدفاع فنًا لا يستطيع الجميع إتقانه، خاصة وأنّ اللعبة تتميز بالعديد من المهاجمين القادرين على المراوغة والتسجيل ومن الصعب الحفاظ على الشباك نظيفة.

ولذلك فإنّ التعاقد مع مدافع جيد في نظام كارير مود أمر ضروري للغاية، ولكن كلما ارتفعت جودة اللاعب كلما زادت قيمته المالية، فما بالك بطريقة تضمن لك التعاقد مع مدافعين على أعلى مستوى وبمقابل مالي بسيط.

وفي التقرير الآتي نستعرض أبرز 50 مدافع شاب في فيفا 21 والذي يمكن التعاقد معهم في كارير مود ولهم مساحة كبيرة من التطور.

*الأندية المدرجة في الجدول هي فرق اللاعبين الحالية في اللعبة، وكذلك أعمارهم.

فيفا 21 | أفضل اللاعبين الشباب في نظام كارير مود