"فيفا" يهنيء حسام عاشور بعيد ميلاده الـ33

حسام عاشور يتم عامه الـ33

عبده الليثي فيسبوك تويتر

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم، حسام عاشور، قائد النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ33، حيث ذكر الكثير من إنجازاته بقميص المارد الأحمر خلال السنوات الأخيرة.

ويتم عاشور اليوم السبت، عامه الـ33، وأصبح قائدًا تاريخيًا للنادي الأهلي، ووضع اسمه داخل لوحة الشرف في نادي من بين الأعرق في مصر.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رسالة تهنئة لعاشور بعيد ميلاده وذكر الكثير من الإنجازات.

وجاءت التهنئة على النحو التالي: "تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد للقائد حسام عاشور الذي يتم 33 سنة اليوم، أكثر من 500 مباراة وأكثر من حقق بطولات مع النادي الأهلي وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الملعوبة في كأس العالم للأندية FIFA والفائز فيها بالميدالية البرونزية".. "كل عام وانت بخير كابتن حسام".

تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد 🎂 للقائد حسام عاشور الذي يتم 33 سنة اليوم 🎈!

أكثر من 500 مباراة وأكثر من حقق بطولات مع النادي #الأهلي 🇪🇬 وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الملعوبة في كأس العالم للأندية FIFA والفائز فيها بالميدالية البرونزية.

كل عام وانت بخير كابتن حسام 🎉 pic.twitter.com/lSYkAUGTfe — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) March 9, 2019

ويغيب عاشور خلال الفترة الأخيرة عن الأهلي بسبب إصابة لحقت به مؤخرًا، أبعدته عن التشكيل الأساسي للفريق خلال مشاركته في الدوري ودوري أبطال إفريقيا.