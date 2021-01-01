فيفا يلزم النصر بدفع 20 مليون ريال لجوليانو .. وكشف تفاصيل العقوبة

مصائب النصر تتزايد بسبب أزمة البرازيلي جوليانو

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، عن عقوبة قوية لنادي النصر السعودي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب لاعبه السابق البرازيلي جوليانو.

وكان جوليانو قد رحل عن النصر خلال الصيف الماضي، بفسخ عقده من طرف واحد بسبب عدم تسلم رواتبه من إدارة العالمي وقدم شكوى في غرفة تسوية المنازعات بالفيفا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الخميس، أن البرازيلي جوليانو دي باولا لاعب النصر السابق، والحالي لباشاك شهير التركي، حصل على حكم من غرفة فض المنازعات في الفيفا بالحصول على قمية مستحقاته في العام الأخير في عقده مع العالمي.

وأشارت التقارير إلى أن القيمة المالية التي سيحصل عليها جوليانو ما يقرب من 20 مليون ريال، حيث قضت الغرفة باستحقاته بأربعة ملايين ونصف يورو.

حكم غرفة فض المنازعات ليس نهائيًا وقابل للاستئناف من قبل نادي النصر، ولكن إدارة العالمي لم تأخذ هذه الخطوة حتى الآن وهناك مدة قانونية لتقديمه.

ويجب على النصر تقديم ما يثبت أن اللاعب حصل على مستحقاته عن الفترة سبب الأزمة حتى يتم اسقاط هذه العقوبة على النادي التي تزيد من ديونه.