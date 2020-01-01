فيفا يقبل استقالة الاتحاد العراقي.. ويستعد لتعيين مجلس مُعين

فيفا يقبل استقالة الاتحاد العراقي

قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استقالة مجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، الذي تقدم بها المجلس مؤخرًا.

وكان اتحاد الكرة العراقي قد قرر تقديم استقالة جماعية، مقابل إسقاط جميع القضايا المرفوعة عليهم في المحاكم العراقية، بعد اتهامهم بتزوير أوراق.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد العراقي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقتها، بيانًا يعلن خلاله تقديمة استقالة جماعية للاتحاد.

وجاء نص بيان الاتحاد العراقي كالآتي: "بحضور برلماني وحكومي، تمت الموافقة على تقديم استقالة جماعية للمكتب التنفيذي لاتحاد الكرة العراقي".

وتابع: "مقابل أن يتم سحب وغلق كل القضايا المرفوعة في المحاكم العراقية، وإغلاق الملف نهائياً والسعي لإخراج أمين سر اتحاد الكرة صباح رضا، ورئيس لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة ستار زوير، من السجن بعفو رئاسي".