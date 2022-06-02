فيفا يغرم الأهلي والاتحاد بسبب ساريتش وبيزيتش

الأهلي والاتحاد في ورطة جديدة

أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرارتها بتغريم قطبي جدة الاتحاد والأهلي، بسبب الصربي أليكساندر بيزيتش والبوسني إلفيس ساريتش لاعبا الفريقين بالترتيب.

تغريم الأهلي بسبب إلفيس ساريتش

الأهلي تعاقد مع البوسني إلفيس ساريتش خلال صيف 2019 لمدة 3 سنوات، قادمًا من نادي سوون سامسونج الكوري الجنوبي.

ولم ينجح ساريتش من تقديم المستوى المأمول منه، لتقرر إدارة الأهلي إنهاء العقد معه في صيف 2021، من أجل إتاحة الفرصة للتعاقد مع لاعبًا بدلًا منه.

وكشف الإعلامي حسن العسيري، عن توقيع فيفا غرامة على الأهلي قدرها 2 مليون يورو، بالإضافة إلى 5% فوائد منذ 1 نوفمبر، بسبب المستحقات المتأخرة للاعب البوسني ساريتش.

هذا بالإضافة إلى 500 ألف يورو بسبب مخالفة بنود العقد من جانب الأهلي، وفي حالة عدم تسديد المبلغ كاملًا خلال 45 يومًا، سيتم تطبيق عقوبة الإيقاف عن تسجيل لاعبين لمدة 3 فترات متتالية.

الفيفا ألزم الاهلي بدفع ٢.٥ مليون يورو للاعب البوسني ساريتش #الأهلي pic.twitter.com/ICmjr81Juc — hasan alasiri (@KhvayaClubs) June 2, 2022

تغريم الاتحاد بسبب بيزيتش

وكشف القانوني أحمد الأمير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن توقيع غرامة على نادي الاتحاد، من قبل غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي "فيفا".

الاتحاد الدولي قرر إلزام الاتحاد بدفع مبلغ 200 ألف دولار لصالح الصربي بيزيتش، وفي حالة عدم دفع المبلغ المذكور خلال 45 يومًا، سيتم عقاب النادي بالمنع من التسجيل لثلاث فترات متتالية.

وفسخ بيزيتش عقده مع نادي الاتحاد في صيف 2020، وتوجه اللاعب إلى الاتحاد الدولي من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

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