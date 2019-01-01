فيفا يعلن موعد الكشف عن الفائز بتنظيم مونديال 2030

تلقي الملفات سيبدأ بعد مونديال قطر

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، 6 سنوات فقط كفرصة للدول الراغبة في تنظيم كأس العالم 2030، من أجل التحضير للبطولة.

مجلس الفيفا اجتمع اليوم الخميس، من أجل مناقشة العديد من الملفات الهامة في اللعبة، أبرزها تنظيم المونديال على المدى البعيد.

وقرر الاتحاد بقيادة رئيسه جياني إنفانتينو، إعلان الاقتراع واستقبال الملفات بعد كأس العالم في قطر 2022.

وبعدها سيتم الكشف بشكل نهائي عن الدولة المنظمة لمونديال 2030 خلال كونجرس الفيفا في 2024.

ويأتي ذلك وسط أنباء حول دخول كل من إنجلترا، اسكتلندا، ويلز وأيرلندا الشمالة في المنافسة للحصول على حقوق تنظيم المسابقة.

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ومن المتوقع دخولهم في منافسة مع بعض الدول الأوروبية الأخرى أبرزها البرتغال وإسبانيا، بوجود توقعات حول ملف مشترك بين الثنائي.

وأما خارج القارة فهناك استعدادات أيضاً لكل من الأرجنتين وأوروجواي وتشيلي وباراجواري.