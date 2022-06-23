"فيفا يساعد الوكلاء على استغلال أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا"

الأندية الأوكرانية تدخل في النفق المظلم بسبب الغزو الروسي

اتهم الرئيس التنفيذي لنادي شاختار دونيتسك "سيرجي بالكين" وكلاء كرة القدم بمحاولة استغلال الحرب في أوكرانيا لتحقيق مكاسب خاصة بهم.

وكانت قد اهتزت كرة القدم الأوكرانية بسبب الغزو الروسي للدولة الواقعة في أوروبا الشرقية في شهر فبراير الماضي.

وسعى الفيفا إلى تسهيل مغادرة اللاعبين الأجانب للفرق في أوكرانيا خارج فترة الانتقالات الطبيعية من خلال إدخال لوائح مؤقتة تسمح لهم بترتيب الانتقالات في مكان آخر.

ماذا قال رئيس شاختار عن وكلاء كرة القدم؟

قرر الفيفا تمديد تلك القواعد لسنة أخرى، مما يسمح للاعبين والمدربين بتعليق صفقاتهم حتى عام 2023.

مما جعل بالكين يوضح أن حكم الاتحاد الدولي الأخير أضعف الفرق الأوكرانية وفتح الفرصة للوكلاء لاستغلالها.

حيث قال لصحيفة "The Athletic": "بعض الوكلاء يدمروننا، يحاولون سرقة اللاعبين ويتواصلون مع الأندية، ويقولون لا تدفعوا لنا، ويتم كسر الصفقات، لا يمكنك تخيل ما يحدث".

وواصل: "الوكلاء يصلون إلى الأندية ويقولون: لا تدفعوا لشاختار، سيصبح اللاعبون أحرارًا، فقط ادفعوا لي (الوكيل) 10 ملايين يورو وانسوا أمر النادي".

وتابع: "سلطة اتخاذ قرار بشأن تعليق العقود هي الآن في أيدي وكلاء اللاعبين، هذا لا يعكس نية النادي لإنقاذ اللاعبين والاستثمارات".

ماذا قال الفيفا؟

أكد الفيفا يوم الثلاثاء أنه تم تمديد القواعد المؤقتة، حيث جاء في بيان الاتحاد الدولي: "يجب على الأندية المنتسبة إلى الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أو الاتحاد الروسي لكرة القدم ألا تتوصل إلى اتفاق متبادل مع لاعبيها ومدربيها الأجانب قبل أو في 30 يونيو 2022، وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابةً، سيكون لهؤلاء اللاعبين والمدربين الحق في تعليق عقود عملهم مع أنديتهم حتى 30 يونيو 2023".

وأضاف البيان: "هذه الأحكام تمنح اللاعبين والمدربين فرصة التدريب واللعب والحصول على راتب، مع حماية الأندية الأوكرانية وتسهيل رحيل اللاعبين والمدربين الأجانب من روسيا".

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