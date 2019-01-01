فيفا يرد على استفسار الهلال حول مشاركة القرني والعويشير

الهلال يحتل وصافة الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، عن تلقي نادي الهلال السعودي رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على استفسار مشاركة اللاعبين الهواة.

وكان الهلال قد أرسل للفيفا استفسارًا حول مشاركة كلًا من محمد القرني وعبدالله العويشير لاعبا الوحدة، باعتبار تسجيلهما خارج فترة الانتقالات.

وتلقى الهلال خطاب رسمي بعدم أحقية مشاركة أي لاعب هاو في بطولات يعلب بها محترفين، ويجب تسجيلهم في فترات القيد المحددة.

ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 66 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن النصر المتصدر.

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ويتبقى جولة واحدة تفصل عن إعلان المتوج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الصراع الذي دار بين الهلال والنصر.