"فيفا" يدرس تغيير التقويم الدولي.. ومعارضة من الاتحادات الوطنية

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مقترحًا لتعديل روزنامة المباريات الدولية، بعد أن أثارت الاتحادات الوطنية مخاوف بشأن الأثر المالي لخفض عدد المباريات التأهيلية الدولية.

ويقود أرسين فينجر، المدير الفني السابق لنادي آرسنال الإنجليزي، والذي يشغل منصب رئيس تطوير كرة القدم العالمية في "فيفا"، مشاورات حول مستقبل الجدول الزمني للمباريات الدولية، والتي تتضمن الاقتراح المثير للجدل بشأن إقامة نهائيات كأس العالم كل عامين.

ما هي خطة "فيفا"؟

في البداية، اقترح "فيفا" خفض عدد مرات التوقف الدولي خلال العام من خمسة إلى اثنتين فقط، واحدة في أكتوبر والثانية في يونيو، مع عدم وجود دولة تلعب أكثر من سبع مباريات تأهيلية، بما في ذلك المباريات الفاصلة.

ومع ذلك، كشف فينجر أنه خلال عملية التشاور، أثارت الاتحادات الوطنية مخاوف بشأن التأثير المالي الذي قد يترتب على تقليص فترات الراحة والتصفيات الدولية، وطالبت بتوفير مساحة لما يصل إلى 10 مباريات للمنتخبات الوطنية في أي موسم، باستثناء مباريات نهائيات البطولة.

ماذا قال فينجر؟

فينجر أخبر جمهورًا من الأندية والاتحادات الوطنية خلال مؤتمر افتراضي لكرة القدم المحترفة: "الملاحظات التي حصلنا عليها هي أن توقفًا واحدًا في أكتوبر للتصفيات تعد أمرًا صعبًا للغاية، وأن نقطتي توقف، في نهاية الموسم وأكتوبر ليس كافيًا".

وأضاف: "كان هناك طلب من الاتحادات للاحتفاظ بالعدد الأصلي من المباريات، لأنهم يبيعون المباريات ويعتقدون أن انخفاض الدخل الناتج عن التقليص سيكون كبيرًا جدًا بالنسبة إلى الاتحادات".

وتابع: "الاتحادات الصغيرة أيضًا قالت إنه في حالة تقليل عدد مباريات التصفيات وعدم التأهل إلى البطولات الكبرى، ستكون فرصها أقل في المنافسة مقارنة بالوضع الحالي".

وأكمل: "يقول الجميع إن الوضع الراهن غير مقبول ويريدون التغيير، فماذا يمكننا أن نفعل؟".

وقال فينجر: "بالنظر إلى الاتحادات التي تطالب بمزيد من التصفيات أكثر مما اقترحنا في البداية، يمكننا إضافة الخيار الثالث، بأن نلعب ست مباريات في أكتوبر ومباراتين في مارس ومباراتين استعدادًا للبطولات في يونيو".

ما هو رأي الاتحادات في المقترح؟

حسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، هناك معارضة شديدة لمقترحات فينجر داخل أوروبا، واقترح أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إمكانية مقاطعة الدول الأوروبية لمقاطعة كأس العالم في حالة إقامة البطولة كل سنتين.

ويخطط "يويفا" بالفعل إلى بطولة أوروبية بداية من عام 2028، عندما يقترح "فيفا" إقامة أول بطولة كأس عالم في النظام الجديد كل سنتين.

في وقت سابق من نوفمبر الجاري، أعربت رابطة الدوري الإنجليزي عن معارضة مقترحات تغيير التقويم الدولي، مما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على تجربة المشجعين وجودة المسابقات.

فيما أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه يأمل في الحصول على إجماع حول التقويم لأعضاء "فيفا" في قمة عالمية تقام يوم 20 ديسمبر المقبل.

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