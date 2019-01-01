فيفا يحسم أزمة أموال انتقال سالا من نانت لكارديف

الفيفا يلزم نادي كارديف الإنجليزي 6 مليون يورو لنانت الفرنسي

فيسبوك تويتر بلال محمد

قررت لجنة أوضاع اللاعبين، بالاتحاد الدولي لكرة القدم إلزام نادي كارديف الإنجليزي، بدفع رسوم الدفعة الأولى من صفقة إيمليانو سالا لنادي نانت الفرنسي.

وكان من المنتظر أن ينضم سالا للفريق الإنجليزي في يناير الماضي، ولكنه توفى في حادث تحطم طائرة قبل أن يصل إلى الفريق.

مُحدث | تفاصيل اختفاء ووفاة سالا من البداية للنهاية

وطلب نادي نانت الفرنسي من كارديف دفع 15 مليون إسترليني، ولكن الفريق الإنجليزي رفض بسبب أن اللاعب لم ينضم لهم وتوفى قبل الوصول.

أصدرت لجنة أوضاع اللاعبين في الفيفا اليوم، بياناً تلزم فيه كارديف بدفع 6 مليون يورو للفريق الفرنسي، كرسوم الدفعة الأولى من الصفقة.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي: "أقرت لجنة أوضاع اللاعبين في اجتماع عُقد في 25 سبتمبر الجاري، إلزام نادي كارديف بدفع 6 مليون يورو لنادي نانت وهو الدفعة الأولى المتفق عليها بين الطرفين في 19 يناير حول صفقة الراحل سالا".

وواصل: "لجنة اللاعبين لم تغفل أبداً عن الظروف الفريدة حول هذا الوضع المأسوي، أثناء مداولاتها لفض النزاع".

وأكمل: "تم إبلاغ نتائج القرار إلى الأطراف المعنية اليوم، وأمامهما مهلة 10 أيام، لطلب نسخة من أسباب الإقرار وتقديم استئناف في المحكمة الرياضية في لوزان".