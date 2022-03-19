فيفا يحرم نادي الشباب من التسجيل 3 فترات بسبب جونيور

كشفت تقارير صحفية، عن اتخاذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا، بحرمان نادي الشباب من تسجيل لاعبين جدد لمدة 3 فترات مقبلة، بسبب البرازيلي كارلوس جونيور.

وانضم جونيور لصفوف نادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2021، قادمًا من نادي سانتا كلارا البرتغالي لمدة 3 مواسم قادمة.

لماذا اتخذ فيفا قرار إيقاف الشباب عن التسجيل؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية على أن الاتحاد الدولي قرر إيقاف الشباب من تسجيل لاعبين جدد 3 فترات مقبلة، لعدم تسديد مبلغ 3.9 مليون ريال لنادي سانتا كلارا البرتغالي، مقابل انتقال كارلوس جونيور.

نادي الشباب برئاسة خالد البلطان لم يقم بتسديد المبلغ للنادي البرتغالي، مما دفع مسؤوليه للتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبذلك لن يستطيع نادي الشباب إبرام أي تعاقدات خلال 3 فترات قيد مقبلة، ستبدأ من فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ما هو رد مسؤولي سانتا كلارا على قرار إيقاف الشباب؟

أكد أورهان سيمسك المدير الرياضي بنادي سانتا كلارا خلال تصريحات لصحيفة الرياضية، على أن نادي الشباب ألحق الضرر بنفسه وبالنادي البرتغالي أيضًا.

أورهان قال: نادي الشباب ألحق الضرر بنفسه، ووضعونا أيضًا في موقف سيئ للغاية، حيث أننا أدخلنا هذا المبلغ في ميزانيتنا خلال الموسم الجاري، ولكنهم لم يدفعوا".

المدير الرياضي بالنادي البرتغالي واصل: "حاولنا في العديد من المرات التواصل مع نادي الشباب عبر رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية مع رئيس النادي والرئيس التنفيذي، من أجل حل القضية بطريقة جيدة، لكن ذلك لم يحدث، فدائمًا ما كانوا يقدمون لنا وعودًا خاطئة".

ما رد الشباب على قرار فيفا؟

من جانبه، رد طلال آل الشيخ المدير التنفيذي لنادي الشباب وضح موقف ناديه من قرار الإيقاف الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أن الأزمة ستحل قريبًا.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "للتوضيح، قرار الإيقاف إلى حين السداد فقط، ويتم الإلغاء تلقائيًا بعد دفع المبلغ المستحق، وهو ما سيتم قريبًا وقبل فترة التسجيل، وهو إجراء استباقي تحذيري وليست عقوبة".

للتوضيح

قرار الايقاف الى حين السداد فقط

ويتم الالغاء تلقائيا بعد دفع المبلغ المستحق

وهو ما سيتم قريبا وقبل فترة التسجيل

وهو اجراء استباقي تحذيري، وليست عقوبه pic.twitter.com/vXaIEudOzt — طلال آل الشيخ (@Talal_Alshaikh) March 19, 2022

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