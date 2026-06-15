قرار بالغ الحساسية من "فيفا" في بطولته الجديدة!

أفادت صحيفة "ذا جارديان" يوم الإثنين، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يرغب في إقامة المباراة الافتتاحية للبطولة الجديدة تحت 15 سنة، بين منتخبي إسرائيل وفلسطين.

هذه البطولة هي مسابقة إضافية أنشأها "فيفا"، لكنها ليست كأس العالم تحت 15 سنة؛ حيث ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، في شهر سبتمبر.

ويحق لجميع أعضاء الفيفا البالغ عددهم 211 عضواً، المشاركة في البطولة الشبابية، بما في ذلك منتخب روسيا؛ الذي تم استبعاد منتخب الكبار، من جميع البطولات النهائية.

ويقول جياني إنفانتينو: "هناك بطولة رائعة تحت 15 سنة قادمة، تدعو فيها فيفا جميع الأعضاء للمشاركة؛ حتى يتسنى لجميع الأطفال في جميع أنحاء العالم، أن يكونوا معًا".

ووفقًا لصحيفة "ذا جارديان"، طرح رئيس فيفا مبادرة لإقامة مباراة بين فلسطين وإسرائيل، في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وأضاف إنفانتينو: "أود أن أشكر ممثلي إسرائيل وفلسطين.. لديهم نفس الحقوق والواجبات، وكلاهما عضو في الفيفا".

وفي وقتٍ سابق.. رفض رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (PFA)، مصافحة نظيره الإسرائيلي، خلال مؤتمر للفيفا؛ قائلًا: "لا يمكنني مصافحة شخص أرسلته إسرائيل، لتبرير إبادة جماعية".