"فيفا برو" يطالب الأهلي بوقف معاملة السعيد بطريقة غير عادلة

فيفا برو يُنصف عبد الله السعيد

أصدر اتحاد اللاعبين المحترفين "فيفا برو" بيانًا رسميًا، يطالب خلاله النادي الأهلي المصري، بوقف معاملة عبد الله السعيد لاعب الفريق السابق، ولاعب بيراميدز الحالي بطريقة وصفها بغير العادلة.

ماذا جاء في بيان فيفا برو للأهلي والسعيد؟

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد اللاعبين المحترفين، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" البيان الرسمي الصادر وموجه إلى النادي الأهلي.

وجاء نص البيان كالآتي: "اتحاد اللاعبين المحترفين يدعو النادي الأهلي في القاهرة لوقف المعاملة غير العادلة مع عبد الله السعيد".

وتابع: "في شهر مايو 2018 تم توقيع اتفاقية مع الأهلي السعودي، من أجل التعاقد مع عبد الله السعيد، مع وضع بند يمنع النادي السعودي من إعادة بيع اللاعب لأي فريق في مصر لمدة 3 مواسم، وإلا سيخضع لغرامة قدرها 2 مليون دولار أمريكي".

وواصل: "يعتبر اتحاد اللاعبين المحترفين أن هذه الشروط غير التنافسية ليست قانونية فحسب، بل تنتهك أيضًا المادة 18 مكرر من لوائح الانتقالات بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

وأضاف: "بعد إنهاء السعيد والأهلي السعودي العقد المبرم بينهما بشكل متبادل، عاد اللاعب إلى القاهرة للتعاقد مع بيراميدز منافس الأهلي في يناير 2019، ومنذ هذا الوقت واصل الأهلي باستمرار اتخاذ إجراءات قانونية ضد اللاعب".

وواصل: "ورفض الفيفا ادعاء الأهلي ضد الفريق السعودي، لأن اللاعب كان خارج العقد وبالتالي لم يكن هناك إعادة بيع، ومع ذلك قدم الأهلي دعوى ضد اللاعب أمام مركز تحكيم تابع للجنة الأولمبية المصرية، التي أصدرت قرارًا مروعًا يأمره بدفع مبلغ 2 مليون دولار أمريكي لصالح الأهلي المصري".

وزاد: "استأنف عبد الله السعيد أمام محكمة التحكيم الرياضي، حيث حصل على العديد من التدابير المؤقتة، من أجل تعليق تنفيذ القرار، ومع تلك التدابير لم يُمنع الأهلي من متابعة الأمر في مصر، والحصول على أمر بتجميد حسابات اللاعب المصرفية".

ومن جهته قال روي فيرمير المدير القانوني لفيفا برو: "نشعر بالفزع من تصرفات الأهلي، الذي يستمر في جعل حياة اللاعب كابوسًا حيًا، لأن مسؤوليه مستاؤون من اللاعب لأنه يلعب لمنافسهم الآن، كرة القدم يجب أن تقوم على حرية حرة اللاعبين، وعدالة المنافسة وليس هناك مكان للبنود غير المنافسة، ندعو الأهلي أن يوقف على الفور الدعاوي القانونية ضد عبد الله السعيد".

ما هي تفاصيل أزمة عبد الله السعيد والأهلي؟

الأمر بدأ في مارس 2018 حينما قام السعيد بالتوقيع لنادي الزمالك في الفترة الحرة، ليقوم الأهلي بالتأثير على اللاعب ويقنعه بتجديد عقده، برعاية المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للأهلي وقتها، ووزير الترفيه السعودي الحالي.

آل الشيخ أقنع مسؤولي الزمالك بالتنازل عن حقوقه في السعيد، ليصبح لاعبًا في النادي الأهلي، وبعدها قامت إدارة القلعة الحمراء بعرض عبد الله السعيد للبيع.

وتم بيع عقده بالفعل إلى الأهلي السعودي مع وضع بندًا في العقد، يمنع انتقاله إلى أي فريق في الدوري المصري لمدة 3 سنوات.

وبعدها انتقل السعيد في يناير 2019 إلى صفوف بيراميدز فريقه الحالي، وتحرك الأهلي على الفور وقام بشكوى الأهلي السعودي واللاعب للحصول على مبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

وبالفعل أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي قرارًا يفيد بالحجز على أرصدة عبد الله السعيد، نفاذًا للحكم النهائي الصادر في الدعوة التحكيمية رقم 16 لسنة 4 ق لسنة 2020.