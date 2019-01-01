فيصل فجر يعتذر لـ"حمدالله" بعد واقعة معسكر منتخب المغرب

حمدالله من أبرز المهاجمين العرب في الوقت الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قدم فيصل فجر لاعب منتخب المغرب، الاعتذار لمواطنه عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي، بسبب واقعة معسكر أسود الأطلس قبل أمم إفريقيا 2019.

وكان الثنائي قد اختلف في أحد المباريات الودية، على تسديد ركلة الجزاء، حيث امتد الأمر إلى خارج المستطيل الأخضر وتم استبعاد حمدالله من قائمة البطولة.

ووفقًا لما جاء في إذاعة "راديو مارس" المغربية، اليوم السبت، أن اللاعب قدم اعتذار لعبدالرزاق حمدالله عما بدر منه خلال معسكر المنتخب قبل الأمم الإفريقية.

وأكدت الإذاعة أن اللاعب قد أرسال رسالة اعتذار لحمدالله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" عن الواقعة.

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وجاءت الرسالة حسب وصف الإذاعة إنه اعتذر عن إصراره على تسديد ركلة الجزاء في أحدى المباريات، وأيضًا عصبيته ضده خارج الملعب.

ولم توضح الإذاعة خلال تقريرها هل تقبل حمدالله اعتذار فيصل فجر أم لا، خاصًة وأن هناك معسكر للمنتخب المغربي عند بداية تصفيات كأس الأمم الإفريقية.