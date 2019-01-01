فيستيرفيلد: أليسون حارس مرمى متكامل

حارس مرمى ليفربول السابق يواصل الإشادة بأليسون بيكر

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث الحارس الهولندي السابق لليفربول ساندر فيستيرفيلد حول الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر، حيث وصفه بالمتكامل.

وكان فيسترفيلد قد أشاد كثيرًا بخطوة التعاقد مع أليسون بيكر في موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من روما.

وبخصوص أداء الحارس مع المنتخب البرازيلي وقبلها مع ليفربول، يرى ساندر فيسترفيلد في أليسون الحارس الذي يمتلك كل شيء.

وقال ساندر: "أليسون يمتلك الكثير من المقومات لكي يصبح الحارس الأول لليفربول وكذلك للمنتخب البرازيلي"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "أعتقد أنه مع الوقت سيصبح الحارس رقم 1 في العالم، إنه يتطور بشكل ملحوظ ويكتسب الخبرات يومًا بعد يوم"

وتابع: "إذا فاز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز فإن الفضل في ذلك سيعود بشكل كبير للمدافع فيرجيل فان دايك وكذلك الحارس أليسون بيكر"

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يذكر أن أليسون بيكر كان قد انضم إلى صفوف ليفربول مقابل حوالي 75 مليون يورو قادمًا من روما الإيطالي في موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة.