فيرير يعلن قائمة الجيش الملكي في كلاسيكو المغرب

عودة حمزة خابا لقائمة الجيش الملكي قبل الكلاسيكو

أعلن كارلوس ألوس فيرير، المدير الفني لنادي الجيش الملكي، قائمة فريقه لمواجهة الرجاء البيضاوي في كلاسيكو المغرب بالجولة 19 من بطولة الدوري.

وشهدت القائمة عودة حمزة خابا بعد غيابه عن مباراة حسنية أغادير بالجولة الماضية.

وجاءت على النحو الآتي:

محمد أمين البورقادي، ياسين الحظ، حمزة الموساوي، المهدي الخلاطي، إسماعيل بنلمعلم، محمد الشيبي، عبد المنعم بوطويل، مراد كعواش، عبد الواحد الشخصي، طوبيو كوليبالي، المهدي برحمة، توفيق الصفصافي، إيريتي لوفومبو، أبو بكر طونغارا، محمد كمال، إبراهيم البزغودي، عبد الغني معاوي، حمزة خابا.

جدير بالذكر أنّ لقاء الدور الأول على ملعب مراكش ضمن الجولة الرابعة، حقق به الرجاء الفوز بثنائية محسن ياجور وأيوب نناح، مقابل هدف للجيش، أحرزه حمزة خابا.

استعدوا لقمة مباريات الجولة.. 🥁



⚡️ “كلاسيكو المغرب | الرجاء × الجيش الملكي - أهداف خاصة وتفوق للأخضر 🦅”https://t.co/8NLUYKky2o — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

الفريق العسكري في المركز السابع برصيد 24 نقطة، ثلاث نقاط فقط من كلاسيكو الليلة يصعد به ليتساوى مع صاحبي المركز الثالث والرابع في النقاط، لتكون فرصة له للمنافسة بالمربع الذهبي.

ويرغب الأخضر في الفوز بالكلاسيكو لتقليص فارق النقاط إلى 11 نقطة، مع تحقيق الفوز في مبارياته المتبقية بالكامل، ووقتها سيتقلص الفارق بينهما إلى 5 نقاط..