فيريرا: نفتقد تشافي أمام الأهلي والبداية دائمًا صعبة

السد يواجه الراقي، الذي نجح في التفوق عليه في النسخة الماضية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى البرتغالي جوزفالدو فيريرا؛ المدير الفني للسد القطري، أنه رغم تغيير الأهلي السعودي لمدربه خلال الفترة الماضية إلا أن مواجهته حتمًا ستكون صعبة، مشددًا على أهمية الانطلاقة في دوري أبطال آسيا.

الزعيم يستهل مشواره في دور المجموعات بالبطولة الآسيوية غدٍا الثلاثاء، بملاقاة الراقي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وقال فيريرا، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "سعيد بالعودة للعب في جدة من جديد، حيث واجهنا الأهلي هنا منذ ستة أشهر مضت بالنسخة الماضية من البطولة، والعودة لمواجهته ليست سهلة، فهو فريق قوي وممتاز ويلعب على أرضه بشكل جيد رغم تغييره للمدرب وبعض لاعبيه المحترفين خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "ضربة البداية دائمًا صعبة ومهمة للغاية، لكننا جاهزون وحضرنا إلى جدة من أجل الفوز، قد يرى البعض أن جمهور الخصم سيشكل ضغطًا علينا إلا أننا تعودنا على اللعب أمام جمهور كبير وهذا لن يكون عائقًا لنا، لأن اللاعبين لديهم الخبرات والقدرات على مواجهة ذلك".

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البرتغالي تطرق للحديث عن غياب الإسباني تشافي؛ قائد الفريق، للإصابة: "نعم سنفتقده، هو ليس مجرد نجم بل هو مرجع للفريق واللاعبين، لكن خلال أربع سنوات مضت حاولنا العمل كمنظومة جماعية وليس على لاعب معين، لذلك أنا فخور بكل اللاعبين الذين تطوروا وخاصة الشباب".

يذكر أن الأهلي ودع النسخة الماضية من دوري الأبطال من دور ربع النهائي على يد السد، بالهزيمة أمام برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

فيما وصل الزعيم بالنسخة الماضية إلى نصف النهائي وودع البطولة على يد بيرسبوليس الإيراني، بالهزيمة بثنائية مقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.