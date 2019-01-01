فيريرا: مباراة السد مع الأهلي ستكون مختلفة عن الذهاب وسأرحل بنهاية الموسم

آخر مباريات المدير الفني البرتغالي مع السد على ملعبه

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد البرتغالي، جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي السد على أهمية مباراة فريقه أمام الأهلي السعودي في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

ويستضيف الأهلي المتصدر، نظيره السد في قمة مباريات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات، للمجموعة الرابعة في البطولة الآسيوية.

وقال فيريرا، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مواجهة الأهلي ستكون المباراة الاخيرة في دوري المجموعات على ملعبنا، ولذلك فهي هامة للغاية لنا والفوز بها فقط سيكون كفيل بتأهلنا للدور الثاني".

وتابع: "خسرنا من الأهلي في الجولة الاولى لم تكن نتيجة عادله لنا، ونحن الآن حققنا لقب الدوري ومعنويات اللاعبين عالية وشهر مايو يعتبر حاسم لنا محلياً وآسيويًا، لذا يجب علينا الفوز".

وواصل: "مباراة الغد ستكون مختلفة عن مواجهة الذهاب بعد تغيير مدرب الاهلي، وكل ما نسعى اليه حالياً هو الحصول على النقاط الثلاث لتوسعة الفارق بيننا وبينهم الى 4 نقاط وحسم التأهل رسمياً للدور الثاني".

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وودع المدير الفني البرتغالي، فريقه عندما أعلن رحيله عن الزعيم بنهاية الموسم، وقال في هذا الشأن: "عقدي سوف ينتهي مع السد في نهائية الموسم وشارة القيادة ستسلم لمدرب آخر واتمنى له التوفيق، السد حالياً يعتمد على لاعبين كبار سيقودون الفريق خلال المرحلة المقبلة مع المدرب الجديد، واتمنى أن أكمل دوري المجموعات بكل نجاح وسعيد بما قدمته مع السد في الآسيوية".

ويتصدر السد المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني وفي المركز الثالث باختاكور الأوزبكي برصيد خمس نقاط.