فيريرا: لن تمر السنة السابعة دون تتويج السد بطلًا

الزعيم أمامه فرصة ذهبية للتتويج بطلًا للدوري القطري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا؛ المدير الفني للسد القطري، عن ثقته على قدرة فريقه على تخطي الأهلي والتغلب عليه، مؤكدًا أن أخطاء الدور الأول لن تتكرر.

الزعيم يلاقي الأهلي غدًا الخميس، على استاد جاسم بن حمد، ضمن الجولة الـ21 من دوري نجوم قطر.

ويسعى السد للفوز باللقاء، حتى يتوج رسميًا بطلًا للموسم الجاري، قبل انتهاء الدوري بجولة واحدة.

فيريرا قال، خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "مؤخرًا فزنا في 11 مباراة متتالية، لكن جاء الدحيل وقطع هذه الانتصارات بالتعادل، الآن لدينا مباراتين فقط على نهاية الدوري، أريد الفوز بكلتيهما حتى نتوج أبطالًا، خاصة وأننا في الموسم الجاري قمنا بتحطيم الأرقام الجماعية والفردية".

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وأضاف: "مرت ست سنوات، ولن تمر السنة السابعة دون الفوز بلقب الدوري، أمامنا فرصنا للتتويج أمام الأهلي، هم فازوا علينا في الدور الأول، وأطمئن الجميع أن هذا لن يحدث مجددًا، كلي ثقة في اللاعبين وقدرتهم على الفوز وحسم اللقب للسد".

البرتغالي اختتم موجهًا حديثه للجماهير: "أقول لهم باسمي واسم اللاعبين والإدارة وكل العاملين في النادي، تواجدوا خلفنا في مباراة الغد، لأنها لقاء حياة أو موت، مباراة مصيرية للفوز باللقب، وسنبذل قصارى جهدنا لجعل كل جماهير السد سعداء".

يذكر أن السد يتصدر جدول الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق أربع نقاط عن الدحيل، صاحب الوصافة، بينما يأتي الأهلي في المركز الخامس بـ33 نقطة.