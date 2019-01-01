فيريرا: لا نعاني من أي ضغوطات عكس الدحيل وحان وقت تتويج السد باللقب

الزعيم أمامه خطوة واحدة على التتويج باللقب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يبدو البرتغالي جوزفالدو فيريرا؛ المدير الفني للسد القطري، مرتاحًا قبل لقاء الكلاسيكو أمام الدحيل، حيث أكد أن فريقه لا يعاني من أي ضغوطات عكس خصمهم.

كلاسيكو قطر من المقرر أن يقام في 30 من الشهر الجاري، على ملعب عبد الله بن خليفة، ضمن الجولة الـ20 من دوري نجوم قطر.

وقال فيريرا، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "الكلاسيكو مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، هي بالطبع أهم مباريات الموسم للفريقين، خاصة وأنه لا أحد يستطيع توقع نتيجتها".

وأضاف: "فريقي مرتاح وليس علينا أي ضغوطات، من الممكن أن يحسم الكلاسيكو لقب الدوري لصالحنا، وإذا خسرنا فنحن أيضًا أصحاب الصدارة، لذلك الضغط على الدحيل أكبر".

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البرتغالي اختتم: "لدي لاعبين على أعلى مستوى وأعتقد أنه حان الوقت للفوز بالدوري، لاعبو السد يستحقون ذلك في هذا الموسم، يتبقى ثلاث مباريات في الدوري وعلينا التركيز في كل التفاصيل الصغيرة في مثل هذه المباريات الكبيرة، وأنا واثق في اللاعبين وأطلب منهم مضاعفة هذه الثقة وأن يمتعوا أنفسهم ويسعدوا الجماهير بتقيق اللقب".

يذكر أن الزعيم يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة بفارق أربع نقاط عن الدحيل، صاحب الوصافة، وحال فوز السد بالكلاسيكو سيتوج رسميًا بطلًا لدوري الموسم الجاري.