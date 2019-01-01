فيريرا: قدمنا أداءً دفاعيًا أمام باختاكور سمح لنا بالتعادل

السد تعادل بهدفي تشافي، ليحتل المركز الثالث في مجموعته

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد البرتغالي جوزفالدو فيريرا؛ المدير الفني للسد القطري، أن فريقه كان قدارًا على حسم نتيجة مواجهة باختاكور الأوزبكي لصالحه، لكنه يشعر بالرضا تجاه التعادل.

الزعيم عاد بنقطة تعادل ثمينة خارج أرضه أمام الفريق الأوزبكي بثنائية لكل فريق، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

تشافي: عانينا أمام باختاكور لكنها مباراة مثيرة

وقال فيريرا، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "راضٍ تمامًا على التعادل، المباراة كانت صعبة كما توقعت، ووفقًا لمعطيات الـ90 دقيقة فالنتيجة عادلة".

وأضاف: "كنا الأفضل في الشوط الثاني، وكان بإمكاننا حسم النتيجة لصالحنا، لكننا لم نلعب بطريقتنا الهجومية المعتادة، وكانت لنا مميزات دفاعية سمحت لنا بالتعادل خارج أرضنا، وهو ما أراه عدلًا".

يذكر أن التعادل رفع رصيد السد إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث، متساويًا مع بيرسبوليس الإيراني، صاحب الوصافة، بينما يتصدر باختاكور المجموعة بخمس نقاط، وأخيرًا الأهلي السعودي بثلاث نقاط.