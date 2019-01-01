فيريرا: فوزنا أمام باختاكور لا يعني التأهل والسد لا يتأثر بأي غياب

الزعيم أمام فرصة لتصدر المجموعة الرابعة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد البرتغالي جوزفالدو فيريرا؛ المدير الفني للسد القطري، على اشتداد المنافسة على بطاقتي التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أن الزعيم سيقوي من حظوظه حال تحقيق الفوز أمام باختاكور الأوزبكي.

الزعيم يستضيف غدًا الإثنين، الفريق الأوزبكي، على ملعب جاسم بن حمد، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

لقاء الذهاب بأوزباكستان، كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ضمن الجولة الثالثة.

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وقال فيريرا، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "لدينا أربع نقاط وباختاكور لديه خمس، ومن هنا تأتي أهمية لقاء الغد، علينا الفوز، خاصة وأن المباراة على ملعبنا، لكن هذا لا يعني أنها ستكون سهلة على الإطلاق".

وأضاف: "لقاء الذهاب بيننا كان صعبًا للغاية، وتمكنا من التعادل، لكننا جاهزين للغد، سنقدم أفضل ما لدينا، وإن كانت المباريات الآسيوية تحمل مفاجآت وتختلف تمامًا عن المباريات المحلية".

البرتغالي تابع: "فوزنا على باختاكور لا يعني تأهلنا للدور المقبل، لكنه سيكون خطوة مهمة من أجل التواجد في الدور الثاني، والمنافسة على التأهل سيستمر للمباراة الأخيرة".

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بسؤاله عن مدى تأثر فريقه بغياب الثنائي أكرم عفيف وبيدرو، علق مدرب الزعيم: "هما مهمان في الفريق، لكن السد لا يقف على لاعب، ولدينا لاعبين بدلاء جاهزين لمساعدة الفريق على الفوز".

واختتم: "أدعو جمهور الزعيم للتواجد خلف الفريق، سيكون هناك 11 مقاتل في الملعب، والجمهور هو رقم 12 والأول لنا".

يذكر أن السد يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة بأربع نقاط، متساويًا مع بيرسبوليس الإيراني، صاحب المركز الثاني.

بينما يتصدر باختاكور المجموعة بخمس نقاط، ويأتي الأهلي السعودي أخيرًا بثلاث نقاط.