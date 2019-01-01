فيريرا: سنتدارك خطأ المواسم الماضية الذي أضاع لقب الدوري من السد

الزعيم أمامه فرصة لحصد اللقب مع اقتراب الموسم على نهايته

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد البرتغالي جوزفالدو فيريرا؛ المدير الفني للسد القطري، على عزم لاعبيه على تحقيق لقب الدوري الموسم الجاري وتدارك خطأ المواسم الماضية، الذي أضاع البطولة من أيديهم أكثر من مرة، مشددًا على أن كافة المباريات المقبلة بمثابة بطولة خاصة للزعيم.

الزعيم يستعد لملاقاة قطر غدًا الخميس، على استاد جاسم بن حمد، ضمن الجولة الـ18 من دوري نجوم قطر.

وقال فيريرا، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "متبقي خمس مباريات فقط على نهاية الدوري، لذلك هي بمثابة نهائيات بالنسبة لنا، والبداية من مواجهة قطر التي ستكون صعبة، لأن مركزه لا يليق بالإمكانيات التي يمتلكها لاعبوه، وفي حاجة لتحقيق الفوز، لذلك سيقدم أفضل ما لديه من أجل تحقيق ذلك، لكننا لن نقبل أي مفاجآت باللقاء".

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وأضاف: "الفوز مهم للغاية في الخمس مباريات، لأن الفوز باللقب على نتائجنا وليس نتائج الآخرين ولن نقول أننا أبطال إلا عند حسم الدرع، وعلينا أن نكون في قمة تركيزنا وألا نرتكب أي خطأ خلال المباريات المقبلة بل يجب حسمها بالشكل المطلوب".

البرتغالي اختتم: "بالنسبة لي كافة المباريات مهمة، فقد خسرنا نقاط أمام فرق أقل قوة من فرق المقدمة وضاعت فرصنا في التتويج بالدوري خلال المواسم الماضية، وعلينا أن نستفيد من ذلك ونتدارك أخطاء المواسم الماضية من أجل تحقيق هدفنا".

يذكر أن السد يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 44 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه، بينما يأتي قطر في المركز العاشر بـ16 نقطة.