فيريرا: سعيد بالتتويج بالبطولة الثانية في مسيرتي التدريبية

مدرب السد يعلق على التتويج بالدوري القطري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد جوزفالدوا فيريرا، المدير الفني لفريق السد القطري، على أنه سعيد للغاية بعد تحقيق فريقه الفوز على الأهلي، والتتويج بلقب الدوري للمرة 14 في تاريخ النادي.

فيريرا قال خلال تصريحات للموقع الرسمي لنادي السد: "الفوز باللقب جاء عن جدارة واستحقاق خاصة وأن السد هو أفضل فريق في قطر هذا الموسم وهو تكليل لجهود الجميع خلال موسم طويل".

المدرب البرتغالي تابع: "سعادتي لا توصف بهذا اللقب لأنني متواجد مع السد منذ 3 سنوات ونصف السنة والجميع كان يسعى الي التتويج بلقب الدوري الطاقم الفني واللاعبين والإدارة والجماهير وأهدي هذا اللقب لسمو رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والجماهير التي ساندتنا في مباراة الاهلي وهذا ليس بالغريب عليها لانها دائما تساندنا حتى حققنا هذا اللقب".

وأردف: "هذه هو اللقب الثاني الذي أحققه خلال 12 عامًا في مسيرته التدريبية، وهذا الأمر سيعطينا حافزًا كبيرًا في البطولات المقبلة، سواء كأس الأمير أو دوري أبطال آسيا".

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وواصل: "هذا الدرع الغالي سيكون محفور في سجلات السد والان نفرح بالتتويج ويفرح اللاعبين بهذا اللقب مع الجماهير على أن نبدأ الاستعداد للمباراة الهامة التي تنتظرنا أمام باختاكور في طشقند".

فيريرا اختتم تصريحاته قائلًا: "أشكر جميع اللاعبين بعد التتويج باللقب قبل جولة من النهاية، والتتويج جاء على أرضنا ووسط جماهيرنا لنعيش تلك الفرحة".

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السد حقق الفوز على الأهلي بسبعة أهداف مقابل هدفين، بالجولة قبل الأخيرة من منافسات الدوري القطري، ليتوج باللقب.