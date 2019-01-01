فيريرا: تشافي جاهز لمواجهة السيلية

النجم الكتالوني يعود إلى المنافسات القطرية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد جوزفالدو فيريرا المدير الفني للسد القطري استعداد فريقه لخوض المباراة المقبلة بالدوري ضد السيلية.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي:"تنتظرنا مباراة هامة بالنسبة لنا ضد فريق قوي يسعى للاستمرار في المربع الذهبي، ونحن جاهزين رغم الجهد الكبير الذي بذلناه".

وأضاف:"مواجهة السيلية صعبة وهدفنا هو الفوز، اللاعبين على قدر المسئولية ويمكنهم تخطي الصعاب، وسنلعب لآخر دقيقة كما حدث أمام بيرسبوليس".

أما عن تشافي هيرنانديز لاعب الفريق وأسطورة برشلونة قال:"تشافي سيكون متواجداً مع الفريق عقب اكتمال جاهزيته البدنية والفنية".

وتقام تلك المباراة في الأسبوع التاسع عشر للدوري القطري، عقب فوز السد على بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا بالدقيقة 95 عن طريق هدف بغداد بونجاح.