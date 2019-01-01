فيريرا: تأثرنا بسوء أرضية الملعب والهزيمة في البداية درس مهم

السد بدأ مشواره في دوري أبطال آسيا بالهزيمة أمام الأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد البرتغالي جوزفالدو فيريرا؛ المدير الفني للسد القطري، أن ملعب الجوهرة المشعة كان بمثابة عقاب لفريقه في مواجهة الأهلي، موضحًا أنه لا يصلح للعب كرة القدم.

الزعيم تلقى الهزيمة أمام الراقي بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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وقال فيريرا، في المؤتمر الصحفي، عقب المباراة: "لم نكن في حالتنا اليوم ولم نقدم أدائنا المعهود، الفريق لم يكن بنفس القوة التي كنا عليها في المباريات الماضية، والخسارة درس للمباريات القادمة وهذا شيء مهم جدًا أن تكون الخسارة في بداية المشوار لنضع الأمور بعد ذلك في نصابها الصحيح ونعود لمستوانا المعروف".

وأضاف: "أرضية الملعب لم تكن مناسبة للعب كرة القدم للفريقين، وهذه ليست أعذارًا ولكنها تفاصيل صغيرة فقط من ضمن تفاصيل أخرى أثرت على طريقة لعب السد المعتادة والعقاب كان هو خسارة المباراة".

البرتغالي تابع: "بصراحة الفريق لم يقدم مباراة جيدة ضد الأهلي الذي أجاد في النواحي الدفاعية وقام بحائط صد قوى أفسد على السد كل محاولاته الهجومية للاختراق وتسجيل الأهداف، المباراة كانت متوازنة وسنحت لنا فرص للتسجيل لم نستغلها، والفريق المنافس بالعكس استغل الفرص وسجل من ركلة جزاء لا أعلم مدى صحتها، وخرج في النهاية بالنقاط الثلاث".

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واختتم: "اعتبر الخسارة واردة جدًا في بداية المشوار، وإذا كان فيها الكثير من السلبيات لكن سيخرج منها السد ببعض الإيجابيات أيضًا لتصحيح الأخطاء وعلاج الثغرات الموجودة للظهور بشكل أفضل خلال المباريات القادمة".

يذكر أن الفوز منح الراقي الصدارة برصيد ثلاث نقاط، بينما يتذيل الزعيم المجموعة دون نقاط، وفي المركزين الثاني والثالث يأتي باختاكور الأوزباكي وبيرسبوليس الإيراني برصيد نقطة واحدة لكل منهما.