فيريرا: الفوز على أم صلال كان دفعة هامة لنا

جيزوالدو فيريرا يتحدث عقب اكتساح السد لأم صلال بسداسية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

شدد البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي السد، على أهمية الفوز الذي حققه الفريق على فريق ام صلال بستة أهداف لواحد، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من دوري نجوم قطر"

وتحدث المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلاً: "المباراة كانت هامة بالنسبة لنا من أجل تحطيم المزيد من الارقام القياسية، وهي خير إعداد لمباراة باختاكور الاوزبكي المقبلة في البطولة الآسيوية"

وأشار فيريرا إلى أنه لم يشرك بغداد في الشوط الاول من أجل الحفاظ عليه لقادم المباريات، وقال: "لم أشرك بغداد من البداية للحافظ عليه، وخط هجوم السد قوي حتى في حالة غياب بونجاح وهذة المباراة والانتصار بسداسية أعطانا ثقة كبيرة"

وأضاف المدرب البرتغالي: "الدوري انتهى وأصبح من التاريخ وهدفي خلال المرحلة المقبلة هو تأهل السد للدور الثاني في البطولة الآسيوية والفوز بكأس سمو الأمير"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ أبريل ٢٠١٩

وأشاد فيريرا بجهود الجميع طوال الموسم مؤكدا على أنه يقدم كل التهئنة للاعبي السد والطاقم الفني والإداري وجماهير الزعيم على هذا الإنجاز.

وتابع مدرب السد: حطمنا العديد من الأرقام القياسية هذا الموسم ووصلنا للهدف رقم 100 وهذا من الصعب تحطيمه في قادم المواسم، وأيضا أكرم عفيف اصبح أصبح هو أكثر لاعب قطري يسجل أهداف في موسم واحد بـ 26 هدفاً والعديد من الأرقام القياسية الأخرى"

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يذكر أن نادي السد كان قد حسم بطولة دوري نجوم قطر قبل عدة أسابيع، ولعب مباراة اليوم وبعض المباريات الماضية كتحصيل حاصل لا أكثر.