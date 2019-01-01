فيريرا يقترب من تدريب الفتح السعودي

الفتح يدرس إقالة الجبال والتعاقد مع فيريرا

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

مازال يدرس مجلس إدارة نادي الفتح، إنهاء عقد التونسي فتحي الجبال، المدير الفني للفريق بالتراضي، بسبب سوء النتائج وتراجع مستوى الفريق بشكل ملفت.

بعض التقارير أكدت على أن مجلس إدارة الفتح سيتخذ قرار إقالة الجبال خلال أيام قليلة، بسبب عدم رضاها عن النتائج.

وأشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن إدارة الفتح تسعى للاستعانة بمدرب آخر لقيادة فريق الفتح، خلفًا للمدرب فتحي الجبال.

الفتح يدرس إقالة مدربه

وتفاوض إدارة الفتح المدرب البلجيكي إيمليو فيريرا، المدير الفني السابق لفريق الشباب، من أجل قيادة الفريق.

الفتح يحتل المركز الأخير في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد نقطة واحدة.