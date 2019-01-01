فيريرا: السد أقوى خارج أرضه والآن نحن أفضل من سابقًا

باختاكور يستضيف السد، وأمل الزعيم الانقضاض على الصدارة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى البرتغالي جوزفالدو فيريرا؛ المدير الفني للسد القطري، أن فريقه قادر على العودة بنتيجة جيدة أمام باختاكور الأوزبكي، معولًا على الروح المعنوية للاعبين عقب التتويج أبطالًا للدوري المحلي.

الزعيم من المنتظر أن يلاقي الفريق الأوزبكي غدًا الثلاثاء، على ملعب الأخير، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال فيريرا، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أعلم جيدًا أجواء كرة القدم هنا في أوزباكستان، فهذه المرة الثانية لي هنا، وشاهدت ملعب المباراة منذ قليل، فهو ممتاز وسيساعدنا على تقديم مباراة ممتعة، وإن كان باختاكور فريقًا قويًا إلا أننا عازمون على تقديم مباراة جيدة، وكعادتنا جئنا إلى هنا من أجل الفوز، فقط أتمنى أن نكون جاهزين بعد خوضنا عدة مباريات خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "وضعنا الآن مختلف عن المرة السابقة التي واجهنا فيها باختاكور، الآن نحن هنا ونحن أبطال الدوري المحلي، هذا سيحفزنا كثيرًا لتقديم مباراة أفضل، على عكس المرة الماضية التي جئنا بعد خسارة الدوري، اليوم نحن أفضل وأكثر سعادة وهو ما سيساعدنا على تقديم مباراة جيدة".

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البرتغالي تابع: "الفريق الإيراني هو متصدر جدول الترتيب حاليًا، والمباراة على أرضه ووسط جمهوره، لذلك لن تكون سهلة على الإطلاق، واللعب خارج الأرض يكون أصعب وليس مفاجأة أن تخسر، لكن السد يلعب جيدًا خارج الديار، فالتواجد الجماهيري يحفز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.

"أؤكد أننا لن نلعب بطريقة دفاعية، كل فريق كرة قدم يمتلك خلال اللقاء أمرين وهما امتلاك الكرة والهجوم أو الدفاع عن مرماه ونحن عندما نمتلك الكرة فريقنا يكون قوي جدًا وأتمنى أن نستمر في هذه الخاصية، ومن المهم جدًا التوازن بين الدفاع والهجوم، خاصة وأن المنافس أيضًا يكون مميز جدًا عند امتلاك الكرة، لذلك يجب على اللاعبين التركيز ويجب أن نستغل الفرص التي تتاح لنا ونسجل أهداف كعادتنا دائمًا".

واختتم بالحديث عن تأثر فريقه بغياب الثنائي سعد الدوسري وعبد الكريم حسن: "هذه ليست المرة الأولى التي نلعب دون سعد، ومشعل ثقتنا به كبيرة، واللاعبون قادرون على تعويض أي غيابات بالفريق، وثقتنا في الجميع بلا حدود من أجل تقديم الأفضل".

يذكر أن السد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، بينما يتصدر باختاكور المجموعة بأربع نقاط.