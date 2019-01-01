فيريرا: لا نبحث عن الثأر من بيرسبوليس

السد افتتح مشواره بالهزيمة أمام الأهلي وأمامه غدًا مهمة صعبة بذكريات سيئة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رفض البرتغالي جوزفالدو فيريرا؛ المدير الفني للسد القطري، الحديث عن الثأر من بيرسبوليس الإيراني في لقاء الغد، مؤكدًا أنها مباراة لها حسابات أخرى.

الفريق الإيراني أقصى الزعيم من النسخة الماضية من دوري الأبطال بعدما تغلب عليه بثنائية مقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان غدًا الثلاثاء، على ملعب جاسم بن حمد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

تشافي وبوعلام يدعمان صفوف السد أمام بيرسبوليس

وقال فيريرا، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراة الغد مهمة وصعبة، لأننا لم نقدم الأفضل في الجولة الأولى وتلقينا الهزيمة وإن كان للخسارة آثار سلبية وإيجابية، فهي كانت بمثابة جرس إنذار قبل لقاء الغد، لذلك حان التعويض أمام بيرسبوليس".

وأضاف: "لقاء الغد لن يكون ثأريًا، نحن لا نبحث عن الثأر من الفريق الإيراني بعد إقصائه لنا العام الماضي، لو كانت مباراة نهائي لحان موعد الثأر، لكن نحن نلعب في دور المجموعات وهذا له حسابات خاصة".

البرتغالي اختتم: "سنخوض المباراة بكل جاهزية من أجل تحقيق هدف واحد وهو الفوز، والجميع على أتم استعداد للخروج بالثلاث نقاط".

يذكر أن السد تلقى الهزيمة في لقاء الجولة الأولى أمام الأهلي السعودي بثنائية نظيفة، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

بينما تعادل بيرسبوليس أمام باختاكور الأوزبكي بهدف لكل منهما.