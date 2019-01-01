فيريرا: التعادل أمام الدحيل فوز وخروج تشافي أفاد السد

البرتغالي مُصر على التتويج أمام الأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اعتبر البرتغالي جوزفالدو فيريرا؛ المدير الفني للسد القطري، تعادل فريقه في لقاء الكلاسيكو أمام الدحيل بطعم الفوز، واصفًا إياه بالعادل.

وأضاع الزعيم فرصة التتويج بطلًا للموسم الجاري من دوري نجوم قطر، بعد تعادله أمام غريمه التقليدي 2-2، في اللقاء الذي أقيم بالأمس، ضمن الجولة الـ20.

فيريرا قال، خلال تصريحاته عقب المباراة: "التعادل ليس سيئًا بل أنه بطعم الفوز، المباراة كانت صعبة والدحيل لديه مجموعة مميزة من اللاعبين، واقتسمنا السيطرة على مجريات اللقاء".

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وأضاف: "سنتوج أبطالًا في اللقاء المقبل أمام الأهلي، نعم هو فريق قوي وفاز علينا في الدور الأول، لكن الفوز هدفنا لحسم اللقب قبل الجولة الأخيرة، وإن كنا سنكون مضغوطين بصورة أكبر خلال اللقاء، لكننى واثقًا من قدرات اللاعبين على تخطي هذه المباراة".

وبسؤاله عن سبب خروج الإسباني تشافي؛ قائد الفريق، أوضح: "لسبب فني، كنا نرغب في السيطرة على وسط الملعب، وتشافي عائد من الإصابة ولعب قبل الكلاسيكو 30 دقيقة فقط أمام السيلية، وخروجه كان مفيدًا للفريق من الجانب التكتيكي".

البرتغالي اختتم: "السد هو أفضل فريق بقطر الموسم الجاري، فزنا في 11 مباراة متتالية وأكثر فريق سجل أهدافًا في تاريخ الدوري القطري بموسم واحد، وقادرون على التتويج في المباراة المقبلة".

يذكر أن السد يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق أربع نقاط عن الدحيل، صاحب الوصافة، مع بقاء جولتين فقط على نهاية الموسم.