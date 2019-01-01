فيريرا وأكرم عفيف الأفضل بالدوري القطري

السد يسيطر على جوائز فبراير بعد تحقيقه العلامة الكاملة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

واصل البرتغالي جوزفالدو فيريرا؛ المدير الفني للسد القطري، سيطرته على جائزة الأفضل بالدوري القطري، حيث حصل على الجائزة للمرة الثالث بالموسم الجاري.

واختارت رابطة دوري نجوم قطر اليوم الإثنين، البرتغالي للحصول على جائزة أفضل مدرب بشهر فبراير الماضي، بعدما حقق العلامة الكاملة مع فريقه.

فيريرا خاض ثلاث مباريات مع الزعيم بفبراير، فاز أمام الخور (6-2)، الريان (4-0)، وقطر (8-1)، ليقتنص تسع نقاط من الثلاثة لقاءات.

وحصل المدير الفني للسد على هذه الجائزة من قبل مرتين بالموسم الجاري بشهري أغسطس ونوفمبر الماضيين.

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أما جائزة أفضل لاعب فنالها أكرم عفيف؛ لاعب السد، بعدما نجح في تسجيل ثمانية أهداف خلال ثلاث مباريات، وصناعته لثلاثة آخرين.

ويحتل عفيف المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري القطري بالموسم الجاري برصيد 22 هدفًا خلف زميله بالفريق الجزائري بغداد بونجاح المتصدر.

يذكر أن السد يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه، ولا يزال هناك أربع مباريات متبقية على ختام الموسم.