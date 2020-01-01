هل يُلغى يورو 2020 بسبب فيروس كورونا؟

في ظل تفشي فيروس كورونا في أوروبا،الكثير من الدول الأوروبية تعلن تأجيل الدوريات الخاصه بها وعدم لعب المباريات بدون جمهور، فهل يتأجل يورو 2020؟

ًبكلمات بسيطة بدأ رئيس الاتحاد الأوروبي "يويفا" جلسة الكونجرس في أمستردام من أجل مناقشة تداعيات تفشي فيروس كورونا في قارة أوروبا حيث قال: دعونا نتفائل قليلا.

يواجه اليويفا الكثير من المشاكل خلال الفترة الأخيرة بخصوص تأجيل بعض الدوريات بالإضافة إلى لعب مباريات في دوري أبطال أوروبا بدون جمهور، ويزداد الضغط بسبب يورو 2020 .

الاتحاد الأيطالي يعتبر هو أكثر المتضررين بعدما وصلت أعداد المصابين إلى رقم كبير جعل المسؤولين هناك يقررون تأجيل الدوري الإيطالي لأجل غير مسمى

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فيروس كورونا يثير مخاوف تنظيم يورو2020

قرر الاتحاد الأوروبي تنظيم بطولة يورو 2020 في 12 مدينة مختلفة في أوروبا حيث ستكون مباراة الافتتاح في ملعب الأوليمبيكو بإيطاليا والنهائي في ملعب ويمبون وذلك لمرور 60 عامًا على تأسيسه

الكثير من الدول الأوروبية ظهرت بها حالات مصابة بفيروس كورونا وهناك مؤشرات كثيرة تؤكد على زيادة أعداد المصابين أكثر خلال الأشهر القادمة.

في المقابل الصحافة الأوروبية بدأت تتسائل هل سيؤجل يورو 2020؟ أم سيتم إلغائه؟ كيف سيواجه اليويفا الخسائر المالية؟

هل سيلغى يورو 2020؟

ليس من الواضح أن هناك قرار حتى الآن بشأن إلغاء البطولة، اليويفا يحاول أن يجد إجراءات وقائيه تسمح له بإقامة البطولة دون مشاكل لأنه عليه الكثير من الإلتزامات عليه تنفيذها.

رئيس الاتحاد الأوروبي أكد أنه لا يريد التعجل في اتخاذ قرارات مصيرية فمازال هناك ثلاثة شهور قد تتغير الظروف والأجواء.

وهناك الكثير من الإجتماعات التي ستبدأ بين منظمة الصحة العالمية واليويفا حول مخاطر التجمعات وتنقل الجماهير بين الدول، ومع ذلك وضع اليويفا إحتمالات كثيرة للإلغاء في حالة تأزم الوضع أكثر من اللازم.

لماذا يعد إلغاء يورو 2020 مُخاطرة كبيرة؟

يُعد إلغاء البطولة قراراً جماعياً من معظم الحكومات الأوروبية وليس مقتصراً فقط على الإتحاد الأوروبي، الكثيرين يعتبرون أن القرار صعباً خاصة أنه يؤثر على الكثير من النواحي الإقتصادية.

ويقول الأطباء المختصين في منظمة الصحة العالمية أن إصرار اليويفا على إقامة البطولة سيعرض الجميع لكارثة كبرى متمثلة في انتقال الجماهير بين الدول المختلفة بالإضافة إلى الإختلاط بين اللاعبين والفرق.

من جانب أخر سيكون على اللجنة المنظمة لليورو إتخاذ قرار بشأن إقامة البطولة من عدمها بجمهور لكن الشركات الإعلانية ترفض هذا الأمر تماماً.

وأكثر الدول دعماً لقرار الإلغاء هو الإتحاد الإيطالي لأنه الأكثر تضرراً حالياً في أوروبا بعدما وصل عدد المصابين إلى أكثر من 7 الاف شخص حتى الأن مما جعله يتخذ قرار بإيقاف النشاط الرياضي لفترة غير معلومة.

ماهي الدول التي تستضيف يورو 2020؟

كما ذكرنا من قبل الإتحاد الأوروبي اختار 12 مدينة في أوروبا من أجل استضافة الحدث الأبرز في صيف 2020، المشكلة الكبرى التي تواجه القائمين على اتخاذ القرار هو أن ال12 مدينة ظهرت بها حالات مصابة.

إيطاليا على رأس هذه الدول بالإضافة إلى إسبانيا وألمانيا وهولندا وإنجلترا، وبعض الحالات البسيطة في الدنمارك وروسيا وأيسلندا والمجر.

هل اليورو الحدث الأبرز المعرض للإلغاء بمفرده؟

يعتبر اليورو أحد أبرز الأحداث في الصيف فعلى رأس هذه الأحداث أوليمبياد طوكيو وكوبا أمريكا، فكل هذه البطولات معرضة للإلغاء بعد الكثير من التخوفات لتفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.

وسيتم إنعقاد الكثير من الإجتماعات من جانب اللجنة الأوليمبية الدولية بالإضافة إلى الإتحادات القارية من أجل الوصول إلى حلول أو قرارات نهائية بشأن إقامة أو إلغاء هذه البطولات.