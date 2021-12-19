فيروس كورونا يضرب ليفربول من جديد ويُجبر كلوب على تصعيد الناشئين!

أتت مسحة نجم ليفربول تياجو ألكنتارا إيجابية، وتأكد إصابته بفيروس كورونا، فيما شٌفي القائد جوردان هندرسون، ولحسن الحظ، عن هذا الوباء.

تياجو هو جزء من قائمة كبيرة من لاعبي ليفربول المصابين بكورونا، والذين خسرهم الريدز أمام توتنهام في مباراة يوم الأحد بالدوري الإنجليزي.

كتيبة يورجن كلوب خسرت فيرجيل فان دايك وهندرسون وكيرتس جونز أمام نيوكاسل يوم الخميس الماضي، وكذلك اليوم أمام توتنهام.

الغريب في أمر تياجو ألكنتارا أنها المرة الثانية التي يُداهمه فيها كورونا، إذ غاب العام الماضي أيضًا بعد تأكد إصابته بالفيروس.

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وبسبب الغيابات الكثيرة في وسط الملعب، اضطر كلوب للاعتماد على الشاب مورتون البالغ من العمر 19 عامًا، بجانب جيمس ميلنر ونابي كيتا.

ليفربول يأتي في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، ومع فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل يصبح لزامًا عليه الفوز على توتنهام.

حامل اللقب يأتي في الصدارة بـ44 نقطة، بينما يحتل تشيلسي الذي تعادل مع وولفرهامبتون المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

الجدير بالذكر أن كلوب أعلنها صراحة رفضه لفكرة تأجيل مباريات من الدوري الإنجليزي على الرغم من تفشي كورونا داخل العديد من أندية البريميرليج.