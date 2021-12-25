فيروس كورونا يخضع لريال مدريد.. الجميع تعافى منه وانتهت البؤرة!

أثبتت الفحوصات الأخيرة لفيروس كورونا داخل ريال مدريد تعافي جميع المصابين من هذا الوباء واستعدادهم للفترة المقبلة بصورة طبيعية.

وفي الأسابيع الأخيرة ضرب كورونا ريال مدريد وتسبب في غياب العديد من اللاعبين، لكن شيئًا فشيئًا انتهى الأمر إلى أن اندثر تمامًا.

ووفقًا لآخر الأنباء فإن الرباعي مارسيلو ولوكا مودريتش وإيسكو والحارس البديل أندري لونين، أتت مسحتهم سلبية وتأكد تعافيهم من كورونا.

وانضم الرباعي إلى ثلاثي آخر شُفيّ مؤخرًا من كورونا وهو دافيد ألابا ورودريجو وجاريث بيل.

المتبقي رسميًا فقط هو ماركو أسينسيو، ومع ذلك تؤكد الصحف الإسبانية أنه تعافى بالفعل وفي انتظار سلبية مسحته للانخراط بالتدريبات مرة أخرى.

ريال مدريد يستعد لفترة عصيبة بعد العودة من التوقف، فيبدأها بمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني ثم مواجهة ألكويانو بالكأس وبعد ذلك استضافة فالنسيا في سانتياجو برنابيو.

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وتبدأ منافسات كأس السوبر الإسبانية بعد هذه الثلاث مواجهات القوية، بمواجهة صعبة للغاية أمام برشلونة في نصف النهائي.

كتيبة كارلو أنشيلوتي تتصدر الدوري الإسباني بفارق كبير عن أقرب الملاحقين، إشبيلية، يبلغ 8 نقاط، فيما تسعى للثأر من ألكويانو الذي أقصاهم العام الماضي من نفس الدور بالكأس.

لذلك، تبدو أنباء عودة الجميع وشفائهم وعدم وجود إصابات داخل المجموعة سعيدة للغاية بالنسبة لأنشيلوتي لاجتياز الفترة العصيبة المقبلة والاستمرار في طريق تأمين كافة الألقاب الممكنة للنادي الملكي هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد في فبراير المقبل يضرب موعدًا صعبًا مع باريس سان جيرمان في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.