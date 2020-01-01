ما هو فيروس كورونا "كوفيد-19"؟

أصبح هناك هاجس وخوف كبير بسبب فيروس كورونا الذي أصاب العالم بأكمله، فما هو فيروس كورونا؟ وماهي أعراض؟ وكيف إنتشر؟

بات فيروس كورونا هاجس يهاب منه العالم كله فلم يعد مجرد وباء يصيب البشر، بل أصبح العالم كله يحاول محاربته حيثُ ألزم العديد من الدول لإتخاذ إجراءات صارمة لمحاربته ومنع انتشاره.

وتأثرت العديد من جوانب الحياة بسبب هذا الفيروس الذي يصيب البشر بسرعة كبيرة منها على سبيل المثال تأثيرات إقتصادية هائلة، وهناك مجالات توقفت تماماً عن العمل مثل: كرة القدم توقفت تماماً في مختلف دول العالم.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية هي التي تُدير العالم بقراراتها في الوقت الحالي متحدة مع دول العالم في محاربة فيروس كورونا.

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وفي هذا المقال سنسرد أكثر في الحديث عن " كوفيد 19" الذي أصبح هاجس للعالم كله.

ما هو فيروس كورونا؟

فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان. ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأش.

ما هو مرض كوفيد-19؟

مرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً. ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل اندلاع الفاشية في مدينة يوهان الصينية في ديسمبر 2019.

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ما هي أعراض مرض فيروس كورونا؟

تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً. ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض، وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19 حيث يعانون من صعوبة التنفس، وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة. وقد توفى نحو 2% من الأشخاص الذين أُصيبوا بالمرض، وينبغي للأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.

كيف ينتشر مرض كوفيد-19؟

يمكن أن يصاب الأشخاص بعدوى مرض كوفيد-19 عن طريق الأشخاص الآخرين المصابين بالفيروس، ويمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق القُطيرات الصغيرة التي تتناثر من الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب بمرض كوفيد-19 أو يعطس. وتتساقط هذه القُطيرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص. ويمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون بمرض فيروس كورونا عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس عينيهم أو أنفهم أو فمهم. كما يمكن أن يصاب الأشخاص بمرض كوفيد-19 إذا تنفسوا القُطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره. ولذا فمن الأهمية بمكان الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على متر واحد.