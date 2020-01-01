رسميًا .. إصابة الونش بفيروس كورونا

اللاعب تواجد خلال الفترة الماضية بمعسكر منتخب مصر

أعلن أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، رسميًا اليوم الإثنين، إصابة محمود حمدي "الونش"؛ مدافع الفريق، بفيروس كورونا.

القلعة البيضاء كانت قد أعلنت الفترة الماضية عن إصابة اللاعب الشباب محمد حسن بالفيروس، بجانب المدرب العام مدحت عبد الهادي.

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وقال أمير، خلال تصريحاته لإذاعة "أون سبورت": "إصابة الونش بكورونا تأكدت، مسحته إيجابية، واتخذنا الإجراءات الاحترازية بشأنه".

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الونش كان قد تواجد خلال الفترة الماضية بمعسكر منتخب مصر لمواجهتي توجو، بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، ونجح في إحراز هدف الفوز في اللقاء الأول، لكنه انضم للمصابين بكورونا في المنتخب، بعد محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن كوكا.

يذكر أن الفارس الأبيض يستعد خلال الفترة الحالية لمواجهة الأهلي في 29 من نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، بنهائي دوري أبطال إفريقيا.